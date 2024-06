Aumento record spesa per armi nucleari negli ultimi 5 anni

Le potenze nucleari stanno modernizzando i propri arsenali di fronte alle crescenti tensioni geopolitiche in tutto il mondo. Secondo due rapporti pubblicati lunedì 17 giugno, la spesa in questo settore è aumentata di un terzo negli ultimi cinque anni. Secondo un rapporto della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari (ICAN), i nove Stati dotati di armi nucleari (Stati Uniti, Russia, Cina, Regno Unito, Francia, India, Israele, Pakistan e Corea del Sud) hanno speso insieme l’intero anno scorso 91 miliardi di dollari (85 miliardi di euro).

Lo studio dimostra, insieme ad un altro rapporto pubblicato dallo Stockholm International Peace Research Institute (Sipri), che questi paesi hanno aumentato significativamente la loro spesa man mano che modernizzano le loro armi nucleari, o addirittura ne dispiegano di nuove. “Penso che sia giusto dire che è in atto una corsa agli armamenti nucleari“, ha detto all’AFP la direttrice dell’ICAN Melissa Parke.

Wilfred Wan, direttore del programma Armi di distruzione di massa presso l’Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (Sipri), ha affermato che “dai tempi della Guerra Fredda, le armi nucleari non hanno mai avuto un ruolo così importante nelle relazioni internazionali. Secondo Sipri, il numero totale stimato di testate nucleari esistenti nel mondo è leggermente diminuito: il mondo ne contava 12.121 all’inizio dell’anno rispetto alle 12.512 dell’anno precedente. Alcune di queste testate devono essere smantellate, ma ne sono disponibili in stock 9.585 per un potenziale utilizzo, nove in più rispetto allo scorso anno. E 2100 sono tenuti in “alta allerta operativa” – cioè pronti per l’uso immediato – per i missili balistici.

Quasi tutte queste testate nucleari appartengono alla Russia e agli Stati Uniti, che da soli possiedono il 90% delle armi nucleari del mondo. Sipri stima inoltre, per la prima volta quest’anno, che la Cina abbia “alcune testate in allerta operativa”. Anche se “il numero totale di testate nucleari continua a diminuire man mano che le armi dell’era della Guerra Fredda vengono progressivamente smantellate”, si osserva un aumento del “numero di testate nucleari operative” di anno in anno dalla quota delle potenze nucleari, ha indicato Dan Smith , direttore del Sipri.

Secondo l’ICAN, la spesa globale per le armi nucleari è aumentata di 10,8 miliardi di dollari nel 2023 su base annua, con gli Stati Uniti che rappresentano l’80% dell’aumento. Secondo l’ICAN, la quota di spesa totale degli Stati Uniti, 51,5 miliardi di dollari, “è maggiore di quella di tutti gli altri paesi dotati di armi nucleari messi insieme”. Seguono la Cina (11,8 miliardi di dollari) e la Russia (8,3 miliardi di dollari). Gli inglesi hanno aumentato significativamente la loro spesa (+17% a 8,1 miliardi di dollari), per il secondo anno consecutivo.

Secondo il rapporto, l’anno scorso le potenze nucleari nel loro insieme hanno speso 2.898 dollari al secondo per finanziare queste armi. La spesa per le armi nucleari è aumentata del 33% dal 2018 (a 68,2 miliardi di dollari), quando l’ICAN ha iniziato a raccogliere questi dati. Secondo il rapporto, nel corso degli anni questi paesi hanno speso circa 387 miliardi per queste armi. Melissa Parke ha denunciato un utilizzo “inaccettabile” dei fondi pubblici, definendo “oscene” le somme spese. Ha sottolineato che questi fondi rappresentano più di quanto il Programma alimentare mondiale ritiene necessario per porre fine alla fame nel mondo.

“E potremmo piantare un milione di alberi per ogni minuto speso in armi nucleari“, ha aggiunto. Questi investimenti non sono solo inutili, ma anche estremamente pericolosi, ha avvertito il direttore dell’ICAN, un’organizzazione che ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace 2017 per aver contribuito all’adozione di uno storico trattato per la messa al bando delle armi atomiche. 70 paesi hanno ratificato il trattato, ma nessuna potenza nucleare. “Invece di investire nell’Armageddon, i nove stati dotati di armi nucleari dovrebbero seguire l’esempio di quasi la metà dei paesi del mondo e aderire al trattato”, sottolinea Alicia Sanders-Zakre, coautrice del rapporto ICAN.