Michele Giarratana: “Votare Tesauro ed eleggerlo sindaco è davvero una scelta di campo per Caltanissetta”

Michele Giarratana, ex candidato a sindaco ed ex consigliere comunale di Caltanissetta Protagonista, una vita dedicata alla politica, un profilo al quale tutti riconoscono formazione politica e grande conoscenza del territorio del capoluogo nisseno ed al contempo un grande amore per lo stesso, ha inoltrato alla redazione una lettera ai cittadini nisseni, che di seguito riportiamo integralmente

“Cari nisseni,

mi rivolgo a voi che fra poco dovrete scegliere il prossimo sindaco di Caltanissetta con la speranza che almeno stavolta vogliate votare con razionalità senza lasciarvi travolgere da suggestioni che, come ampiamente dimostrato almeno nelle due ultime tornate elettorali, si sono dimostrate fallaci, pericolose se non addirittura delittuose visti i danni causati.

Prima la “democrazia partecipata” di una sinistra velleitaria e incapace, poi quelli che dovevano “rivoltare la città come un calzino” finiti per dissolversi quando si sono trovati davanti i problemi seri di una Caltanissetta moribonda.

Oggi c’è il rischio di una ulteriore illusione che potrebbe davvero risultare letale. Lo slogan di Walter Tesauro è inequivocabile e non lascia spazio a dubbi e perplessità: una scelta di campo.

Nisseni, conservatori, liberali, comuni cittadini non avvezzi alla politica sempre soporiferamente di centrodestra, perfino borghesi, non avete alternativa: la scelta di campo è quella di sostenere Walter Tesauro, opzione unica, certa e indiscutibile.

Dall’altra parte dietro l’immagine accattivante, creata con fine cura e attenti dettagli, di Annalisa Petitto si nasconde ancora una volta una sinistra che in questa città ha fatto soltanto danni e non ha mai dato una prospettiva a Caltanissetta. Si affannano a parlare di civismo; ma quale civismo se molti di quella coalizione non hanno avuto la dignità di metterci faccia e simbolo? Si è vero, in quella miscellanea creata sono presenti altri, si sono soltanto dedicati ad un mero calcolo pur di raggiungere il potere, altri ancora, defenestrati da ogni partito, hanno accarezzato l’idea di un riscatto.

Walter Tesauro invece rappresenta in modo inequivocabile il centrodestra, ha fatto una scelta che da finalmente spazio alla politica, quella che ci permette di avere interlocuzioni certe, programmi chiari, idee e progetti che non lasciano spazio ad opacità e che indicano cosa fare per il futuro di Caltanissetta.

Una scelta di campo, non una scelta di pancia; una scelta razionale e non suggestiva; una scelta politica vera scevra da condizionamenti estetici ed effimeri. Questo serve oggi a Caltanissetta che non deve disinteressarsi del voto ma compiere un atto di amore verso se stessa dando fiducia a Walter, persona meravigliosa, capace e sicuramente all’altezza per guidare la prossima Amministrazione”.

​​​​​Michele Giarratana