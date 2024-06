Mussomeli, a Palazzo Sgadari corso “Il polline raccolto dalle api dalla produzione alla commercializzazione”.

MUSSOMELI – L’Assessore Michele Spoto, comunica che l’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazione Apistica “Spazio Miele”, ha organizzato per giorno 21 giugno il corso “Il polline raccolto dalle api – dalla produzione alla commercializzazione”. L’Associazione, organizza corsi finalizzati a diffondere la conoscenza TEORICA E PRATICA sul mondo delle api. Quest’anno a Mussomeli, si è pensato di organizzare un corso sulla raccolta e commercializzazione del polline prodotto dalle api. Il corso (gratuito) è rivolto a tutti gli apicoltori siciliani ma anche a chi si vuole avvicinare per la prima volta all’affascinante mondo dell’apicoltura. Farà da relatore il noto apicoltore professionista Aldo Metalori. Non mancheranno i momenti costruttivi di confronto e dibattito sui temi più salienti. L’Assessore, nel confermare l’attenzione dell’amministrazione nelle tematiche che riguardano la salvaguardia dell’ambiente, ricorda che il Comune di Mussomeli, ha aderito all’iniziativa “Comuni Amici delle Api”, con l’obiettivo di attivare una politica mirata sulla difesa delle api, sulla biodiversità e sul loro potenziamento. Il sindaco Giuseppe Catania, specifica che tale corso è una grande opportunità, sia per chi vuole avvicinarsi al mondo delle api, sia le aziende apistiche che voglio diversificare la propria produzione. Gli interessati potranno presentarsi direttamente giorno 21 giugno alle ore 9:30 presso Palazzo Sgadari. Per motivi organizzativi è preferibile una pre-iscrizione cliccando sul seguente link https://forms.gle/FGh3J6n7PP1cuGq68 oppure chiamare il numero 347/4853870.