Villalba, nominato nuovo assessore: Calogero Diliberti sostituisce la dimissionaria Giusi Nalbone

VILLALBA- Il consigliere comunale Calogero Diliberti è il nuovo Assessore del Comune di Villalba. La nomina da parte del Sindaco Maria Paola Immordino arriva in seguito alle dimissioni di Giusi Nalbone che da ottobre 2020 al 12 giugno 2024 ha ricoperto la carica assessoriale con delega alle Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Sport e Spettacolo. L’ex Assessore ha motivato così la sua scelta: “Io sottoscritta Giusi Nalbone, Assessore in carica con delega ai Servizi Sociali, Sport e Spettacolo con la presente rassegno formalmente le dimissioni da detta carica. Tali dimissioni sono dettate da motivi esclusivamente personali. Innanzitutto ringrazio la Sindaca per avermi dato la possibilità di fare questa esperienza politica, per la fiducia nei miei confronti e ricambiata allo stesso modo. Un ulteriore ringraziamento va a tutti i colleghi di Giunta, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i consiglieri comunali, nonché al Segretario generale, ai dirigenti e a tutta la struttura. Con ognuno ho avuto rapporti di grande collaborazione nell’esclusivo interesse della comunità. Concludo augurando a tutti di proseguire con successo questa esperienza politica, certa che questa amministrazione saprà raggiungere i risultati migliori per il bene di Villalba.” Il commento del Sindaco Maria Paola Immordino: “Nell’accettare la decisione dell’Assessore Nalbone voglio esprimerle il mio più sincero ringraziamento per il lavoro svolto in questi anni. La dedizione, la sollecitudine e l’impegno costante dimostrati in ogni iniziativa, lo spirito di collaborazione e di sostegno reciproco che si è creato con il resto della squadra amministrativa hanno portato all’instaurazione di un rapporto, non solo di lavoro, ma anche personale fatto di profonda stima e fiducia. Certa dell’importante occasione di crescita che questa esperienza politica al servizio dei cittadini ha rappresentato per lei, le auguro il meglio per il futuro. Al nuovo Assessore Calogero Diliberti voglio augurare un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura. In questi anni ho avuto modo di apprezzare le sue numerose qualità, in particolar modo la sua capacità di aggregazione e di fare squadra, il suo mettersi sempre a disposizione della comunità con entusiasmo e positività. Ha saputo mettersi in gioco in ogni occasione lavorando sempre con senso di responsabilità, serietà ed onestà. Sono sicura, dunque, che anche in questa nuova veste di Assessore saprà svolgere un ottimo lavoro.” Nella mattinata di venerdì 14 giugno Calogero Diliberti ha firmato la nomina da parte del Sindaco e ha prestato giuramento. “Sono orgoglioso di cominciare questa nuova esperienza in Giunta Comunale, farò del mio meglio come ho fatto in questi tre anni e mezzo nel ruolo di consigliere” ha commentato il neo assessore. “Ringrazio il Sindaco per la fiducia dimostratami. Spero di svolgere un buon lavoro lavorando in sinergia con i miei colleghi sempre nell’interesse e nel bene per il nostro amato paese”.