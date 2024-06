Meta userà dati utenti per l’Ia, il Movimento dei cittadini lancia allarme. Campagna per difendere la privacy dei consumatori

Il Movimento Difesa del Cittadino lancia un nuovo ‘alert privacy’ per gli utenti di Facebook e Instagram. “Da giovedì 26 giugno 2024 – spiega MDC – Meta utilizzerà foto, video, post e didascalie condivisi pubblicamente sulle piattaforme per addestrare i propri sistemi di Intelligenza artificiale. Senza un consenso esplicito, Meta avrà accesso a una grande quantità di dati personali, che potrebbero essere utilizzati per scopi non ancora noti”.

I MODULI PER OPPORSI – L’azienda, informa il Movimento, “non ha fornito informazioni chiare e complete su come verranno utilizzati i dati degli utenti per l’Intelligenza Artificiale, pertanto vi sono preoccupazioni per la sicurezza dei dati. I consumatori per tutelare la propria privacy possono opporsi al trattamento dei dati. MDC sarà al fianco degli utenti per opporsi al trattamento dei propri dati e invita a compilare i moduli disponibili sulle piattaforme Facebook (https://www.facebook.com/help/contact/712876720715583) e Instagram (https://help.instagram.com/contact/23396445956220) per opporsi al trattamento dei dati e rendere privati i post che non si desidera siano utilizzati da Meta per l’addestramento dell’Intelligenza artificiale”.

FOCUS SULLA TUTELA – MDC invita gli utenti “a scoprire di più sui rischi e le opportunità dell’Intelligenza artificiale con il progetto TRIS Recupero dell’associazione, finanziato dal MIMIT. Il progetto mira a sensibilizzare e informare i consumatori sui rischi e le opportunità legate all’IA, con un focus particolare sulla tutela della privacy. Il Movimento Difesa del Cittadino invita tutti gli utenti a prendere misure proattive per proteggere la propria privacy e continuerà a vigilare affinché le aziende rispettino i diritti dei consumatori”.