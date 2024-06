Rassegna stampa. Caltanissetta, rifiuta la scheda delle europee ma le viene impedito il voto amministrativo

Sono stati 13 i presidenti di seggio a Caltanissetta che erano stati nominati nelle 56 sezioni elettorali e che hanno rinunziato all’incarico: a provvedere alla loro sostituzione sono stati i dirigenti dell’Ufficio elettorale municipale. Molte di più sono state invece le rinunce tra gli scrutatori sorteggiati, al posto dei quali però prontamente sono state trovate le persone che hanno assicurato la regolarità delle votazioni in tutti i seggi.

Un curioso episodio si è verificato in una delle sezioni attivate in via Napoleone Colajanni nella scuola “Leonardo Sciascia” dove ad una elettrice sono state consegnate le due schede al fine di esprimere il voto per l’elezione degli organismi rappresentativi del Comune e per il rinnovo del Parlamento europeo.

La donna però ha fatto rilevare che voleva votare solamente per le Comunali e non era intenzionata a ritirare la scheda per il voto europeo. E’ nato un piccolo dissidio col presidente che si è concluso nel momento in cui la signora ha deciso di abbandonare il seggio e non votare. L’interessata poi si è informata in municipio dove le hanno fatto sapere che era possibile ritirare anche una sola scheda ed evitare di votare per l’europarlamento.