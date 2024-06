Croce Rossa, bilancio sociale: distribuiti 1,2 mln di alimentari. Presentato nel giorno del 160esimo anniversario

– 1.167.345 di generi alimentari distribuiti attraverso le Unità di Strada, 464.824 i pacchi alimentari alle famiglie e poi ancora 9.000 persone raggiunte dagli interventi di assistenza sanitaria, 8.685 visite mediche e oltre 1.300 prestazioni di assistenza psicologica garantiti grazie alle Officine della Salute, 92.011 persone raggiunte con le attività di integrazione sociale e 84.790 persone migranti accolte e assistite presso strutture dedicate all’accoglienza, quali l’hotspot di Lampedusa, i Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS) e altre strutture di accoglienza temporanee. Questi sono solo alcuni dei numeri contenuti nel Bilancio sociale 2023 della Croce Rossa Italiana, presentato a Milano, in occasione del 160esimo anniversario dalla nascita dell’Assoiazione. “Tutto ciò che è misurabile, è anche migliorabile – ha dichiarato il presidente della Croce Rossa Italiana, Rosario Valastro – . È da questo assunto che partiamo leggendo il Bilancio sociale, che èCroce Rossa, il bilancio sociale: agli effetti l’impronta della nostra Umanità, simbolo indelebile dell’impegno costante delle Volontarie e dei Volontari, dei Dipendenti che contribuiscono quotidianamente alla meravigliosa opera di una Associazione che conta 149.412 Volontari – 39.262 dei quali giovani – ed è presente da 160 anni ovunque ce ne sia bisogno, davanti a qualsiasi sfida, con l’unico obiettivo di alleviare le sofferenze di donne, uomini e bambini che sono in difficoltà. I numeri contenuti nel Bilancio sociale non sono un modo per celebrarci ma l’opportunità di raccontare le loro storie, le loro vite, quelle di persone spesso ai margini, sole, che chiedono solamente di essere ascoltate, aiutate e rispettate nella loro dignità”.