Caltanissetta, la città sceglie il nuovo sindaco e i 24 consiglieri per il prossimo quinquennio

Chi sarà il nuovo sindaco di Caltanissetta trai cinque candidati che vorrebbero amministrare il capoluogo nisseno e chi riuscirà a trovare posto a Palazzo del Carmine e chi saranno i 24 consiglieri comunali che verranno eletti per i prossimi cinque anni? A dare una risposta concreta questi interrogativi saranno i 54.566 elettori di Caltanissetta che hanno diritto al voto e che oggi (dalle ore 15 alle 23, eil voto nella giornata del sabato rappresenta una novità)e domani (dalle ore 7 alle 23) potranno recarsi nei seggi elettorali per esprimere le loro preferenze. Gli aventi diritto al voto(inclusi coloro i quali oggi o domani compiono il diciottesimo anno d’età) sono28.454donne e26.112 uomini. A Caltanissetta sono cinque (quattro uomini ed una donna) coloro i quali aspirano a diventare sindaco della città: si tratta del responsabile provinciale dell’Ispettorato regionale dell’agricoltura Angelo Failla, nato a Caltanissetta 60 anni fa che si candida con una lista (“Nuova Italia – Failla Sindaco”), l’uscenteRoberto Gambino, di 62 anni, nato a Palermo, funzionario all’Ufficio tecnico del municipio che ambisce a rimanere a Palazzo del Carmine, sostenuto da tre liste (Movimento 5 Stelle – 2050, Sindaco Gambino-Avanticosì e “De Luca –Libertà a Caltanissetta”), la penalista Annalisa Maria Petitto,di 47anni nata a Catania,che vorrebbe diventare la prima donna sindaco del capoluogo nisseno, sostenuta da sette liste(“Cltuttalavita”,“Orgoglio Nisseno”,“Caltanissetta Futura E Democratica” “Insieme Petitto sindaco”, “Fare Centro Con Totò Licata”,“Ora- Petitto Sindaco” e “Avanti Caltanissetta”, il commerciante Ignazio Antonio Riggi, di 58 anni, nato a Caltanissetta, che conta sulla lista “Forza del Popolo”e l’altro penalista Walter Calogero Tesauro, nisseno di 62 anni,che è proposto da sette liste, e cioè “Noi Moderati”, “Candura – Riprendiamo il cammino”, Lega Salvini -Udc, Fratelli d’Italia, Forza Italia- Berlusconi,“Azzurri per Caltanissetta”e Democrazia Cristiana”. In totale le liste sono 19, i candidati al consiglio comunale 456. Tuttie cinque hanno già designato alcuni possibili componenti della loro potenziale Giunta municipale: Failla ne ha scelto sette, e cioè Liliana Aiera, Antonella Bonifacio, Rita Cinardi, Valentina Di Pasquale, Alfredo Fiaccabrino, Maurizio Salvaggio e Vania Talluto; il sindaco uscente Gambino ne ha indicato cinque, ecioè Fiorella Falci, Grazia Giammusso, Sergio Iacona, Giovanni Magrì Noemi Passaro; Petitto ne ha proposto sei,Salvatore Licata , Alberto Calafato, Vincenzo Cancelleri,Felice Dierna,Carmelo Milazzo e Leyla Montagnino; Riggi cinque, e cioè Fabrizio Falzone, Fabrizio Fama, Salvina Giunta,Calogero Napoli e Ivo Scribani; Tesauro ne ha indicato nove, e cioè Giovanna Candura, Calogero Adornetto, Oscar Aiello, Gianluca Bruzzaniti, Guido Del Popolo, Toti Petrantoni,Angelo Fasulo,Saverio Romano, Gero Valenza. Sono intanto quattro i candidati che si presentano nelle undici liste del Collegio Sicilia-Sardegna per ottenere un seggio Al Parlamento europeo e che potranno essere votati soltanto da 48.439 nisseni: il dato infatti, rispetto ai 54.566 ammessi al voto nel capoluogo per le elezioni municipali, non tiene conto dei 6.127 nisseni che sono residenti all’estero e che potranno esercitare il diritto di voto nei Paesi dove si trovano. Della provincia di Caltanissetta sono quattro i candidati che hanno trovato posto nelle liste presentate nel collegio elettorale Sicilia-Sardegna:Giusy Saverino di 50 anni che è nata a Gela e che si presenta con la lista di Fratelli d’Italia; pure di Gela è Virginia Farruggia di 47 anni candidata con il Movimento 5 Stelle; con la lista “Par tito Popolare Europeo”(Forza Italia e Noi Moderati) ci sono pure l’uscente Caterina Chinnici che è nata a Palermo 79 anni fa,e L’avvocato Massimo Dell’Utri, nisseno,che ha 58 anni.