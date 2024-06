Caltanissetta, ballottaggio: ecco gli assessori designati. Conferme per Tesauro, tante novità per la Petitto

Alea iacta est! In questo afoso sabato di giugno scadeva il termine per la consegna della lista degli assessori designati, atto particolarmente importante per offrire maggiori spunti di riflessione, in vista del ballottaggio del 23 e 24 giugno tra il candidato del centrodestra Walter Tesauro e la ‘civica’ Annalisa Petitto.

In casa Tesauro confermata la lista del primo turno datata 15 maggio, quindi nessuna novità: Calogero Adornetto Forza Italia, Guido Del Popolo in quota lista del sindaco, Gianluca Bruzzaniti e Toti Petrantoni per Fratelli D’Italia, Giovanna Candura vice sindaco, Oscar Aiello Lega, Angelo Fasulo e Saverio Romano in quota Noi Moderati, Gero Valenza in quota Dc.

Invece si registrano parecchi cambiamenti nelle alleanze che sostengono la Petitto. La novità più eclatante è legata al nome di Angelo Failla che al primo turno era tra i candidati sindaci con la lista Nuova Italia- Failla Sindaco: aveva raccolto 1.634 voti. Ma non finiscono qui le new entry: ecco Paola Sanfilippo e Giancarlo Larocca di Caltanissetta Futura e Democratica. Nel poker dei nuovi troviamo anche il volto di Salvatore Alu’ candidato nella lista Orgoglio Nisseno. Esce invece dai designati del primo turno Felice Dierna che sarà il Presidente del Consiglio Comunale con l’impegno di tutte le espressioni. Confermati Leyla Montagnino, Vincenzo Cancelleri, Carmelo Milazzo, Alberto Calafato e Salvatore Licata.