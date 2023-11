Social, Mattarella “Non sovrapporre la realtà virtuale a quella reale”

ROMA (ITALPRESS) – “La riflessione al centro dell’edizione 2023 del Festival della Dottrina Sociale è di grande interesse. Il proposito di far sì che l’uso dei “social” rafforzi i vincoli relazionali propri a una società autentica, anzichè cedere alla tentazione di sovrapporre una realtà virtuale a quella reale, merita apprezzamento. Contribuire a far sì che l’esercizio della libertà di ciascuno rafforzi e garantisca la libertà di tutti rappresenta un esercizio positivo della solidarietà racchiusa nei principi fondamentali della nostra Costituzione”. Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato in occasione della XIII edizione del Festival della Dottrina Sociale al presidente della Fondazione Segni Nuovi, Alberto Stizzoli.

“Il titolo #soci@lMENTE LIBERI, filo conduttore della XIII edizione del Festival, interpreta in modo compiuto la pista di ricerca che vi vede impegnati – prosegue Mattarella -. Una scelta particolarmente apprezzabile, tesa a favorire la creazione di spazi, specie per i giovani, basati su partecipazione e impegno personali”.

“In un tempo in cui i rapporti sociali rischiano di essere sempre più effimeri e il principio di responsabilità insito nell’esercizio della libertà rischia di essere negletto, mettere al centro le relazioni, reali e autentiche, è pratica meritevole per la coesione sociale della Repubblica. Rivolgo un caloroso saluto e un augurio di buon lavoro ai partecipanti e a quanti animano l’odierna edizione del Festival”, conclude il capo dello Stato.

– Foto ufficio stampa Quirinale –

(ITALPRESS).