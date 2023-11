Sicilia, allaccio abusivo a rete Enel per oltre 50 mila euro: scoperte 8 famiglie

I carabinieri di Catania hanno arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di droga e a 10 denunce a piede libero, a carico di un ladro che ha tentato un furto su un’automobile, 8 capifamiglia per furto di energia elettrica e di un giovane trovato con un coltello a serramanico.

I militari, vedendo un uomo fermo davanti alla porta di un’abitazione che vedendoli è entrato velocemente, hanno deciso di fare una perquisizione domiciliare a casa del 40enne. Sul tavolo della cucina, sono stati trovati 300 grammi circa di marijuana e materiale per il confezionamento. Sul davanzale di una finestra interna dell’appartamento, inoltre, è stata trovata una piantina di cannabis.

L’uomo è stato arrestato. Nel parcheggio di un centro commerciale, i carabinieri, ‘beccato’ sul fatto un 24enne catanese, che dopo aver forzato la serratura di un camper, ha rubato dall’interno un borsone con documenti e oggetti personali del proprietario del mezzo.

Il giovane è stato denunciato a piede libero. In via Capo Passero, i carabinieri e il personale Enel hanno accertato che 8 famiglie avevano effettuato l’allaccio abusivo diretto alla rete Enel, causando ammanchi per oltre 50 mila euro alla società elettrica, mettendo anche a repentaglio la sicurezza pubblica. La manomissione dei contatori, con l’inserimento di un cavo elettrico per l’allaccio abusivo, esclude tutti i dispositivi antinfortunistici, con il rischio di corto circuiti che a volte possono provocare esplosioni.

Durante i controlli sulle strade, i carabinieri hanno ispezionato 21 auto con a bordo 37 persone, hanno contestato 15 violazioni al Codice della Strada (mancata copertura assicurativa, mancata revisione periodica, mancato uso del casco), per un totale di 11.500 euro circa, hanno ritirato 2 patenti e sequestrato 5 mezzi. Un automobilista 23enne residente a Misterbianco, è stato trovato con un coltello a serramanico a scatto. Il coltello è stato sequestrato e il giovane denunciato per ‘possesso ingiustificato di armi o strumenti atti ad offendere’.