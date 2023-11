Sanità, Schifani: “In Sicilia non lasceremo nulla di incompiuto”

“Conto di intervenire su tutte le incompiute siciliane, anche quelle strutture ospedaliere come il polo Pediatrico di Palermo, il Cemi: abbiamo trovato le somme e a breve riprenderemo i lavori. La logica del mio governo è di non lasciare nulla di incompiuto, di completare i lavori di tutte quelle opere che sono state interrotte, perché sarebbe un sacrificio per il Paese che non possiamo permetterci. Così come a breve presenteremo il piano di investimenti nella rete ospedaliera con fondi nazionali e lavoreremo per il completamento e per la definizione di nuovi interventi”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine della firma di un protocollo di intesa tra la Regione Siciliana e Webuild per promuovere gli investimenti, la formazione professionale e l’avviamento al lavoro in Sicilia, nell’ambito dei cantieri per le infrastrutture ferroviarie e stradali che il gruppo imprenditoriale sta realizzando nell’Isola. L’accordo è stato firmato questa mattina dal governatore Renato Schifani e dall’amministratore delegato Pietro Salini, in occasione della presentazione dell’iniziativa “Cantiere lavoro Italia” in Sicilia e della nuova fabbrica dei conci “Roboplant”, a Belpasso,