Progetto non realizzato dopo 35 anni: il Comune di Calascibetta pagherà 80 mila euro

Dopo trentacinque anni il Comune di Calascibetta sarà costretto a sborsare ottantamila euro, di cui 75 mila ai soli tecnici, per un progetto mai realizzato. Lo ha deciso una sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta che ha ribaltato la sentenza di primo grado del Tribunale di Enna che dava ragione al Comune.

L’incarico fu affidato dall’ allora amministrazione comunale, nel 1988, a due ingegneri ed un geologo per redigere un progetto sul consolidamento del costone nord-piazza San Pietro, ma il disciplinare non fu mai firmato dal sindaco e il progetto non fu mai finanziato.

La liquidazione che avevano chiesto gli ingegneri era di 65 mila euro, decurtati a 53 mila dalla Corte d’Appello. Una cifra alla quale va aggiunta la svalutazione monetaria, così si è arrivati a poco più di 75 mila euro. Il Comune di Calascibetta inoltre, è stato condannato a pagare 5 mila euro per le spese giudiziarie.