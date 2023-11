Primo successo per la Salernitana, Lazio ko all’Arechi

SALERNO (ITALPRESS) – La Salernitana batte la Lazio per 2-1, coglie la prima vittoria in campionato e rilancia le proprie ambizioni di salvezza mentre per la Lazio la Champions inizia a diventare una missione sempre più complicata. Un successo in rimonta, perchè dopo la rete di Immobile su rigore a fine primo tempo, nella ripresa arrivano i gol di Kastanos e dell’ex Candreva per il 2-1 finale. E’ la Salernitana a fare la partita: la prima emozione è firmata dal sinistro di Bohinen che, dal vertice dell’area di rigore, tenta il tiro giro trovando la traversa. La squadra di Inzaghi gioca meglio, ma proprio quando i campani sembrano pronti ad affondare ecco l’episodio che cambia il match. Lancio lungo in profondità su Immobile, Gyomber lo atterra appena dentro l’area di rigore: l’arbitro Prontera prima lascia giocare, poi viene richiamato al VAR e torna sui suoi passi fischiando il rigore. Dal dischetto va Immobile e la Lazio passa in vantaggio. La ripresa si apre con lo stesso copione, Salernitana a spingere e Lazio a cercare il contropiede. Stavolta, però, la ruota gira per la squadra di Inzaghi che riesce a trovare il pari grazie a Kastanos, abile a trovare il gol sulla respinta non perfetta di Provedel sul colpo di testa di Candreva.

La rete segnata carica la Salernitana, Inzaghi ci crede così come il pubblico. E ci crede anche Candreva, vero trascinatore dei padroni di casa, che riceva sulla destra, si accentra e spara un missile dai 25 metri potente e centrale, ma con una traiettoria che sorprende Provedel, non nella sua giornata migliore, che vale il sorpasso della Salernitana sul 2-1. Sarri prova a dare la scossa con gli ingressi di Isaksen e Castellanos per Immobile e Felipe Anderson, che si aggiungono a Pedro che prima aveva sostituito l’infortunato Zaccagni, ma la reazione non arriva e la Salernitana può festeggiare la prima vittoria del suo campionato mentre la Lazio deve fare i conti con la seconda sconfitta nelle ultime 3 partite giocate e con una classifica che si fa sempre più deficitaria.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).