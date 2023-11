Premierato, per 6 italiani su 10 riforma non urgente

A poco più di un anno dal proprio insediamento, il Governo guidato da Giorgia Meloni sta formulando le prime proposte di riforme per il nostro Paese. In generale, considerando il particolare momento storico che stiamo attraversando, quasi la metà della popolazione ritiene prioritario e urgente intervenire con una riforma fiscale. Inoltre, si chiede all’opposizione di concentrarsi e puntare su argomenti come inflazione e sanità, proponendo misure efficaci per contrastare il continuo aumento di prezzi e trovare risorse per il sistema sanitario. E’ quanto emerge da un sondaggio di Euromedia Research.

Nel merito specifico della proposta di riforma costituzionale per l’elezione diretta del Presidente del Consiglio, la maggioranza degli italiani, in questo momento, non la ritiene una misura urgente (circa il 64%). Sotto questo aspetto, infatti, il campione si divide a metà tra favorevoli e contrari a questa riforma e, se da un lato viene apprezzata perchè offre la possibilità di scelta ai cittadini e perchè potrebbe garantire una maggiore stabilità per i prossimi Governi, dall’altro si teme per una limitazione dei poteri del Parlamento e del Presidente della Repubblica e un eccessivo allontanamento dai principi della Costituzione Italiana.

Sonaggio di Euromedia Research per “In Onda”, realizzato il 02/11/2023 con metodologia mista CATI/CAWI su un campione di 800 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

– Foto Euromedia Research –

(ITALPRESS).