Peppe Di Cristina (PD). Pnrr: “L’Italia rischia di perdere 92 miliardi di euro, ma tutto questo sembra fuori dal dibattito politico locale”

CALTANISSETTA. “Il PNRR rappresenta per il Paese il più grande piano di investimenti e probabilmente per il sud”. Ad affermarlo è Peppe Di Cristina, componente della direzione nazionale del PD. Nella sua analisi politica, Di Cristina ha sottolineato: “Oggi è in serio pericolo l’opportunità di riorganizzare il proprio destino per le regioni meridionali quelli che più di altre ne avrebbero tratto vantaggio, la destra invece per tutti i limiti, sta gettando alle ortiche questa straordinaria opportunità di sviluppo. Per responsabilità evidenti del Governo Meloni ,l’Italia rischia di perdere circa 92 miliardi di euro, in pratica la metà della quota totale.

Questo significa che per il Paese in generale e per sud in particolare si corre il serio pericolo di una maggiore desertificazione ,significa meno soldi per , scuole, ospedali, infrastrutture, riqualificazioni degli impianti sportivi ,lotta al dissesto idrogeologico, niente investimenti per le periferie ma soprattutto abbandonare il mezzogiorno a se stesso,tradire un pezzo d’Europa e lasciare definitivamente una speranza di lavoro e sviluppo di fronte una questione meridionale che a questo punto diventa gigantesca .

Un disastro nel silenzio assordante anche di pezzi di classe dirigente. Intercalati nella nostra Provincia ,per Gela e Caltanissetta significherebbe non avere una prospettiva di sviluppo, la cosa che sconvolge è che tutto questo sembra fuori dal dibattito politico locale se pensiamo che Caltanissetta e Gela (le maggiori città della provincia)voteranno nella prossima primavera per le amministrative e sullo sfondo ci saranno le elezioni Europee.

A questo si aggiunge che proprio stamattina sulla manovra di bilancio la stessa BilancioBankitalia lancia un drammatico allarme sulla crescita e sulla necessità di rendere strutturali misure che l’esecutivo ha finanziato spesso per un solo anno talvolta con copertura parziale. Ad più di un anno del Governo delle destre è evidente tutta la propria inadeguatezza.

In tutto questo scopriamo che probabilmente fratelli D ‘Italia conquista un seggio in questa provincia con una candidatura che sarebbe ineleggibile. Siamo di fronte al governo più anti meridionale della storia recente, che in Sicilia si sposa con una destra gattopardista e trasformista. Il Pd anche all’indomani della straordinaria manifestazione di sabato a Roma deve trovare il coraggio è L ‘orgoglio di essere alternativa a questa mediocrità”.

Peppe Di Cristina, Direzione nazionale PD