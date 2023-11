Parità di genere: Amazon riceve la Certificazione per tutte le linee di business

Amazon Italia ha annunciato oggi di aver ottenuto la Certificazione di parita’ di genere per tutte le sue linee di business, dagli uffici corporate passando per il customer service fino a tutta la sua rete logistica.

La societa’ – riferisce una nota – che ha seguito la procedura di certificazione e’ Bureau Veritas Italia, ente accreditato Accredia. Dal 2011 l’azienda si conferma come uno dei principali creatori di posti di lavoro del Paese, con 18.000 dipendenti assunti a tempo indeterminato a cui offre opportunita’ di carriera stabili e ben remunerate, uno stipendio di ingresso tra i piu’ alti del settore e numerosi benefit.

Con l’obiettivo di continuare ad offrire l’ambiente di lavoro piu’ sereno, sicuro e inclusivo, Amazon dallo scorso anno ha avviato l’iter per il conseguimento della Certificazione di parita’ di genere previsto dal Pnrr. “Crediamo nel ruolo attivo che puo’ assumere un’azienda e la Certificazione dimostra quale sia da sempre la nostra visione”, afferma Mariangela Marseglia, Country Manager Amazon in Italia e Spagna, che aggiunge: “Il nostro viaggio per conseguire la Certificazione di parita’ di genere e’ iniziato a marzo 2022, quando la prassi e’ diventata parte integrante delle priorita’ strategiche della Missione 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Da subito l’obiettivo per l’azienda e’ stato chiaro.

Nel dicembre del 2022 abbiamo gia’ ottenuto la Certificazione per i nostri uffici corporate, diventando i primi nel settore e-commerce in Italia, ma abbiamo deciso di non fermarci e di continuare a lavorare per raggiungere il medesimo risultato anche per tutte le altre linee di business in Italia. Questo traguardo non puo’ che riempirci di orgoglio”.

“E’ fondamentale offrire alle imprese ogni adeguato strumento per implementare le buone pratiche che favoriscono la parita’ di genere nel lavoro, per superare in modo definitivo il gender gap che ancora esiste. Ritengo che il Parlamento e il governo possano svolgere un ruolo importante nel sostenere una partecipazione di qualita’ delle donne nel mondo del lavoro, attraverso il supporto allo sviluppo di modelli flessibili di organizzazione del lavoro, alla tutela della genitorialita’, alla formazione e allo sviluppo professionale. Forte deve essere l’impegno in questo senso poiche’ l’uguaglianza di genere non e’ soltanto un diritto fondamentale, ma il pilastro della crescita economica e sociale di un Paese”, commenta Walter Rizzetto, presidente della commissione Lavoro alla Camera dei deputati.

L’annuncio e’ avvenuto durante il panel “Il valore dell’inclusione: il ruolo delle aziende per la parita’ di genere” promosso da Amazon e organizzato nell’ambito dell’iniziativa 4Week4Inclusion, maratona di eventi dedicati all’inclusione e all’importanza della valorizzazione delle diversita’, a cui partecipano per quattro settimane circa 400 partner fra imprese, universita’, associazioni ed enti no profit. Il centro di distribuzione Amazon di Passo Corese, in provincia di Rieti, e’ stato teatro dell’evento che ha visto la partecipazione di Anna Zattoni di Jointly, Claudia Strasserra di Bureau Veritas e di Ciro Cafiero, Avvocato giuslavorista e autore del volume “Diversita’ e Inclusione” per Giuffre’.

Insieme a Salvatore Iorio, Country Hr Manager di Amazon Italia Logistica, gli ospiti hanno dialogato su cosa significhi per un’azienda decidere di intraprendere il percorso di certificazione e su quali siano le implicazioni pratiche. La preziosa testimonianza di Lucia Ghirardini, Head of Employer Value di Automobili Lamborghini, azienda pioniera in materia di inclusione, ha infine offerto altri esempi concreti di pratiche di successo.