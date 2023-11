Papa Francesco elogia il vescovo di Piazza Armerina all’udienza con la Piccola Casa della Misericordia di Gela

Il Papa, nell’udienza con l’associazione Piccola Casa della Misericordia di Gela, ha elogiato il vescovo di Piazza Armerina, monsignor Rosario Gisana: “Bravo, questo vescovo, bravo. È stato perseguitato, calunniato e lui fermo, sempre, giusto, uomo giusto. Per questo, quel giorno in cui andai a Palermo, ho voluto fare sosta prima a Piazza Armerina, per salutarlo; è un bravo vescovo”, ha detto il Papa.

Lo scorso mese di luglio è stato rinviato a processo un catechista di Gela per presunti abusi su un minore.

Secondo le indagini, coordinate dalla Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Caltanissetta e dal Commissariato di Gela, avviate nel 2022, la presunta vittima aveva messo al corrente il vescovo degli abusi subiti.

Affermazione che è sempre stata respinta da monsignor Gisana.