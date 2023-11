Netanyahu: “Potrebbe esserci un accordo con Hamas sugli ostaggi”

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto che “potrebbe esserci” un potenziale accordo con Hamas su ostaggi, ma ha rifiutato di fornire ulteriori dettagli, affermando che potrebbe ostacolare i delicati negoziati per liberare le persone prese in ostaggio dal gruppo militante il 7 ottobre.

“Penso che meno ne dico, più aumenterò le possibilità che si materializzi”, ha detto in un’intervista a “Meet the Press” di NBC News.

Alla domanda della conduttrice Kristen Welker su quanto vicino fosse Israele a liberare gli ostaggi, Netanyahu ha detto che nessun accordo era stato raggiunto finché le sue forze non avevano iniziato l’operazione di terra a Gaza.

“Abbiamo sentito che c’era un accordo imminente di questo o quel tipo e poi abbiamo appreso che era tutto uno scherzo. Ma nel momento in cui abbiamo iniziato l’operazione di terra, le cose hanno cominciato a cambiare”, ha detto. Incalzato sulla possibilità che esista un potenziale accordo per il rilascio di altri ostaggi, Netanyahu ha risposto: “Potrebbe esserci”.

Qualsiasi accordo è “il risultato di pressioni, pressioni militari“, ha detto, prima di elogiare il lavoro delle forze di difesa israeliane. “Questa è l’unica cosa che potrebbe creare un accordo e se un accordo è disponibile. Bene, ne parleremo quando sarà lì. Lo annunceremo se sarà realizzabile”. Alla domanda se sapesse dove sono tenuti tutti gli ostaggi in questo momento, Netanyahu ha detto: “Sappiamo molto, ma non andrò oltre”.

Scholz: contrario a un cessate il fuoco “immediato” a Gaza

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è detto contrario a un cessate il fuoco “immediato” nella Striscia di Gaza, mentre in tutto il mondo si moltiplicano le richieste in tal senso a seguito dei bombardamenti dell’esercito israeliano.

“Ammetto liberamente che non credo che gli appelli per un cessate il fuoco immediato o per una lunga pausa – che equivarrebbero quasi alla stessa cosa – siano giusti, perchè in fin dei conti ciò significherebbe che Israele darebbe ad Hamas la possibilità di riprendersi e di procurarsi nuovi missili”, ha dichiarato durante un dibattito organizzato da un quotidiano regionale tedesco, Heilbronner Stimme.



Direttore Al-Shifa: pronti a evacuare ospedale se Israele lo consentirà

Il personale medico e i pazienti dell’ospedale Al-Shifa di Gaza sono pronti per un‘immediata evacuazione dall’ospedale se Israele lo consentirà. Lo dice il direttore dell’ospedale, Mohammad Abu Salmiya, secondo quanto riportano i media israeliani.

In un’intervista alla Radio Ashams di Nazareth, Abu Salmiya ha affermato che la vita dei pazienti e del personale medico è in pericolo e ha aggiunto che si sono verificati sette decessi negli ultimi due giorni a causa della mancanza di ossigeno e di dialisi. “Siamo un ospedale per disabili. Nessuno dei dipartimenti può fornire servizi, e senza ossigeno, dialisi e sale operatorie non possiamo aiutare affatto”, ha detto.

Secondo Abu Salmya l’evacuazione richiede la disponibilità di più ambulanze con attrezzature mediche essenziali per il trattamento dei neonati prematuri. “Siamo pronti per l’evacuazione, ma l’esercito israeliano non lo consente a causa degli intensi spari intorno all’ospedale e della sostanziale presenza di forze, compresi aerei, che impediscono un’evacuazione sistematica o addirittura la rimozione dei corpi”, ha concluso il direttore dell’ospedale.

Idf porta 300 litri di carburante a ospedale, Hezbollah ostacola

Le forze dell’IDF hanno organizzato la consegna di gasolio per uso medico urgente all’ospedale Al-Shifa di Gaza. Un’unità dell’IDF è arrivata nei pressi dell’ospedale e ha sganciato 300 litri di gasolio per scopi medici urgenti nelle prime ore di oggi.

L’unità portavoce dell’IDF ha rilasciato registrazioni audio in cui afferma che un alto ufficiale dell’IDF coordina la consegna con un funzionario che lavora ad Al-Shifa. L’unità ha anche fornito un video che mostra i soldati israeliani mentre consegnano i contenitori di benzina.

Il portavoce dell’IDF sostiene di aver ricevuto testimonianze che affermano che Hamas ha ostacolato la fornitura di carburante e ha allegato una registrazione audio che afferma di mostrare un funzionario di Hamas che ostacola la fornitura.

Botta e risposta con Hezbollah

Diversi civili sono rimasti feriti, almeno uno in condizioni critiche, in un attacco missilistico guidato anticarro proveniente dal Libano. Il missile ha colpito alcuni veicoli civili vicino alla comunità settentrionale di Dovev, vicino al confine.

La Israel Electric Corporation afferma che alcuni dei feriti sono suoi dipendenti: gli operai erano vicini a Moshav Dovev e lavoravano per riparare le linee elettriche danneggiate da un precedente attacco dal Libano per garantire la fornitura di elettricità alla zona. Non è chiaro se tutti i feriti siano dipendenti della IEC.

Le Forze di Difesa Israeliane hanno dichiarato che i loro jet da combattimento hanno colpito una serie di siti Hezbollah nel sud del Libano in risposta agli attacchi missilistici sul confine. Inoltre, l’IDF ha dichiarato che è stata colpita la cellula di Hezbollah dietro un attacco missilistico contro i civili vicino alla comunità settentrionale di Dovev, rivendicato dall’organizzazione terroristica.

Secondo l’IDF, sono state colpite anche altre due cellule che hanno lanciato mortai dal Libano contro aree vicine alle comunità di Menara e Yir’on. Sono stati usati mortai anche contro una base dell’esercito al confine, senza causare feriti. L’IDF afferma che le truppe stanno rispondendo con bombardamenti di artiglieria.

La telefonata tra Herzog e Macron

Il presidente francese Emmanuel Macron ha telefonato al presidente israeliano Isaac Herzog per chiarire i commenti rilasciati venerdì nell’intervista alla BBC. Il presidente Macron ha chiarito che non vuole e non intendeva accusare Israele di aver intenzionalmente danneggiato civili innocenti nella campagna contro l’organizzazione terroristica Hamas. Il presidente Macron ha anche sottolineato che sostiene inequivocabilmente il diritto e il dovere di Israele all’autodifesa e ha espresso il suo sostegno alla guerra di Israele contro Hamas.

Secondo l’ufficio di Herzog, Macron ha chiamato per chiarire che “non ha e non intendeva accusare Israele di aver intenzionalmente danneggiato civili innocenti nella campagna contro l’organizzazione terroristica Hamas”. “Il presidente Macron ha anche sottolineato che sostiene inequivocabilmente il diritto e il dovere di Israele all’autodifesa e ha espresso il suo sostegno alla guerra di Israele contro Hamas“, continua la dichiarazione della residenza del presidente israeliano.

“Il presidente Macron ha spiegato che i suoi commenti durante l’intervista sono stati fatti in riferimento alla situazione umanitaria, che rimane una questione importante per lui e per molti Paesi”, si legge nel comunicato. “Il presidente Macron ha ribadito al presidente Herzog il suo impegno nel chiedere l’immediato rilascio degli ostaggi e ha fatto notare che sta lavorando per contribuire a questa importante questione”.

Herzog afferma che i commenti riportati da Macron “hanno causato molto dolore e turbamento in Israele” e ha accolto con favore il ritorno di Macron sui commenti in diverse dichiarazioni e nella telefonata con Herzog. “Lo Stato di Israele e l’IDF continuano ad agire in modo umanitario e in conformità con il diritto internazionale”, ha dichiarato Herzog a Macron, aggiungendo che Israele sta adottando “tutte le misure possibili per evitare danni ai civili non coinvolti” e attribuendo la responsabilità delle vittime civili ad Hamas.

La situazione negli ospedali

Sugli ospedali di Gaza, il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che Israele sta aiutando i pazienti creando corridoi sicuri in mezzo ai combattimenti sul terreno, ma insiste sul fatto che non verrà concessa alcuna immunità ai terroristi di Hamas. “Abbiamo designato dei percorsi per raggiungere una zona sicura a sud di Gaza City”, ha detto nell’intervista a Dana Bash della CNN. “Vogliamo che tutti i civili siano allontanati dal pericolo”. Tuttavia, ha sottolineato che Hamas “sta facendo tutto il possibile per tenerli in pericolo”.

“Abbiamo chiesto di evacuare tutti i pazienti dall’ospedale (Al-Shifa, il più grande di Gaza) e circa 100 sono già stati evacuati. Non c’è motivo per cui non possiamo portare via i pazienti da lì. Più in generale, Netanyahu si è chiesto cosa farebbero gli Stati Uniti nella stessa situazione, se “50.000 americani” fossero stati uccisi e con “10.000 americani tenuti in ostaggio, compresi neonati, donne e bambini”.

“Prenderebbe tutte le sue forze e darebbe la caccia a questi assassini. E cosa succederebbe se questi assassini si nascondessero negli ospedali e nelle scuole?”, ha domandato.

Un vero inferno

Gli ospedali della Striscia di Gaza sono diventati un inferno: è proprio attorno alle principali strutture sanitarie dell’enclave che si stanno svolgendo i combattimenti più accesi fra i militari israeliani e i combattenti di Hamas, e le continue interruzioni dell’elettricità hanno già provocato la morte di pazienti fra i quali alcuni neonati prematuri privati dell’alimentazione nelle incubatrici. La guerra iniziata il 7 ottobre con il massacro perpetrato dai militanti di Hamas in Israele è giunta intanto al suo 37/mo giorno.

Dopo che ieri l’esercito israeliano aveva detto che non c’era un assedio all’ospedale di al-Chifa, nel nord della Striscia, accusando Hamas di essere responsabile di quanto accade, e che a pazienti e sanitari era data la possibilità di lasciare la struttura ed evacuare a sud, nella notte sono arrivati gli allarmi dell’Organizzazione mondiale della salute e dell’organizzazione Medici senza frontiere. Secondo quest’ultima, senza un cessate il fuoco immediato gli ospedali di Gaza si trasformeranno in altrettanti “obitori”.

Il segretario generale OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha fatto sapere di aver perso i contatti con i suoi interlocutori nell’ospedale di al-Chifa della città di Gaza, il più grande, oggetto di ripetuti attacchi. “L’Oms è molto preoccupata per la sicurezza del personale sanitario, delle centinaia di pazienti malati e feriti e dei neonati che hanno bisogno di assistenza respiratoria, e degli sfollati che si trovano all’interno dell’ospedale”, ha scritto Tedros su X.

Ieri il portavoce delle Forze armate israeliane ha assicurato che aiuterà oggi l’evacuazione dei neonati. Nella notte, il direttore dell’ospedale di Gaza City ha detto che la struttura era “completamente circondata” dalle forze israeliane e che nei dintorni continuavano i bombardamenti. “La squadra dei medici non può lavorare e non riusciamo a gestire decine di cadaveri, non possiamo seppellirli”.



“Se non agiamo subito, se non fermiamo immediatamente questo bagno di sangue con un cessate il fuoco o almeno un’evacuazione medica dei pazienti, questi ospedali diventeranno veri e propri obitori”, secondo MSF. L’Onu stima che 20 dei 36 ospedali della Striscia di Gaza non siano più operativi a causa della guerra.

La notte scorsa aerei militari di Israele hanno colpito strutture terroristiche in Siria, in seguito a bombardamenti provenienti da quelle aree sui territori controllati nel Golan.

Hamas: l’ospedale di Gaza non è più operativo. Morti 2 neonati

L’ospedale più grande di Gaza, intorno al quale si sta combattendo sempre più intensamente, ha cessato la sua attività e non è più in grado di fornire assistenza medica. Lo ha detto il portavoce del ministero della Sanità di Gaza, gestito da Hamas, citato dalla testata israeliana Haaretz. Secondo la dichiarazione, 5 pazienti, fra i quali 2 neonati prematuri, sono morti a causa delle continue interruzioni della corrente elettrica per alimentare i macchinari dell’ospedale al-Chifa. Oltre al personale sanitario, ai pazienti e a centinaia di sfollati, nella struttura ci sono oltre 100 cadaveri di pazienti deceduti nei giorni scorsi che non possono essere gestiti né sepolti, ha segnalato il ministero.

Aperto anche oggi un corridoio per l’evacuazione a Nord di Gaza

Anche oggi, per il secondo giorno, un corridoio umanitario per permettere l’evacuazione dei cittadini del Nord della Striscia di Gaza è stato aperto alle 9 locali e resterà aperto fino alle 16. Come informano sul profilo X le Israel Defence Forces, gli sfollati possono utilizzare il percorso Salah Al-Din verso il sud sulla costa.

© Afp

Ci sarà anche quella che l’IDF definisce “pausa tattica delle operazioni militari per scopi umanitari” nell’area del campo profughi di Jabalia e di Ezbet Mallin tra le 10 e le 14, sempre per consentire l’evacuazione verso sud e i rifornimenti. Ancora, spiegano le IDF, “verrà aperto un passaggio sicuro dall’ospedale al-Shifa attraverso la via Al-Wahda fino alla rotta Salah Al-Din a sud di Wadi Gaza”. Il messaggio delle Forze armate israeliane si conclude con un numero di telefono e un contatto su Telegram da usare nel caso che Hamas impedisca l’evacuazione ai residenti.

Bombardata a sede UNDP di Gaza, molti morti e feriti

Un “numero elevato di morti e feriti” è stato provocato dalle bombe cadute la notte scorsa sulla sede di Gaza dell’agenzia Onu UNDP, il Programma delle Nazioni unite per lo sviluppo che ha uno specifico “programma di assistenza al popolo palestinese”. Lo denuncia la stessa agenzia in un comunicato: “la tragedia in corso di morti e feriti civili presi nella trappola di questo conflitto deve cessare – è detto – I civili, le infrastrutture civili e l’inviolabilità delle sedi Onu devono essere rispettati e protetti in ogni circostanza”. Inoltre, sono state diffuse immagini che mostrano un cratere al centro di una scuola gestita dall’agenzia Onu per i rifugiati palestinesi (UNRWA) a Beit Lahia, nel nord della Striscia di Gaza. Nella scuola sono rifugiati migliaia di sfollati che vi hanno cercato riparo dalle bombe lanciate sull’area da 5 settimane.

Distrutto il reparto cardiologico dell’ospedale i Gaza City

Il reparto cardiologico dell’ospedale al-Chifa di Gaza city è stato distrutto da un bombardamento israeliano. Lo ha annunciato il ministero della salute di Gaza, gestito da Hamas.

Anche ospedale Al-Quds non è operativo

Anche l’ospedale Al-Quds di Gaza City, come quello principale di Al-Shifa, ha smesso di funzionare per la mancanza di carburante. Lo ha annunciato la Mezzaluna Rossa Palestinese, citata dal quotidiano israeliano Haaretz. Le èquipe mediche di Al-Quds hanno fatto ricorso ai trattamenti con metodi tradizionali vista la mancanza di attrezzature mediche, cibo e acqua.

Commentando la chiusura dei due ospedali, il responsabile delle strutture sanitarie nella Striscia di Gaza, Muhammad Zakot, ha affermato che “nemmeno una goccia di carburante è entrata negli ospedali”, aggiungendo che l’accesso all’ospedale Chifa non è sicuro e non è dunque possibile gestire i cadaveri che vi si trovano. I 1.500 sfollati che vivono nella zona dell’ospedale sono in pericolo, ha aggiunto, affermando che l’accumulo di spazzatura e rifiuti sanitari minaccia la vita di tutti i residenti di Gaza. “Chiediamo all’Egitto di mettere a disposizione le ambulanze per mettere in salvo i malati e gli sfollati”, ha concluso.