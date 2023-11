Migranti, Piantedosi “In Albania strutture come a Pozzallo, non Cpr”

ROMA (ITALPRESS) – Il protocollo con l’Albania “si ripromette di contribuire all’estensione della rete dei Cpr. E’ un tutt’uno con la politica generale che il governo sta adottando. Non sarebbe un Cpr ma strutture come quella di Pozzallo-Modica, dove si trattengono, con provvedimento convalidato dal giudice, persone per il tempo necessario previsto dalle normative europee per svolgere in maniera accelerata le procedure di identificazione e gestione della domanda di asilo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, in audizione al Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’accordo di Schengen.

