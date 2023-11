La Sicilia in bici, ecco la guida alle migliori ciclovie

L”Sicily Divide in bicicletta – La grande traversata dell’Isola” è il titolo della guida scritta dal palermitano Giovanni Guarneri per Terre di mezzo editore (120 pagine, 16 euro) che mette a disposizione dei cicloturisti percorsi, consigli e officine lungo tutte le strade siciliane e che è arrivata da pochi giorni in libreria. La guida sarà presentata a Milano l’11 novembre all’Upcycle Milano bike cafe nell’ambito della Trail week organizzata da Bike Soul che coordina i trail ciclistici regionali. “Si tratta degli stati generali dei trail d’Italia – ha spiegato Giovanni Guarneri che organizza le tappe dei trail in Sicilia – in Italia ce ne sono una trentina. Presenterò le nuove mappe dei trail Sicily Divide con diversi itinerari lineari e ad anello. Ai cicloturisti viene consegnato un pass per raccogliere i timbri al passaggio dalle varie tappe”. Quella di organizzare questo tipo di percorsi è un’idea che nasce dal territorio.

“I comuni – ha aggiunto Guarneri – ospitavano già turisti che fanno giri a cavallo e a piedi, mancavano le bici. Il territorio siciliano ha fame di queste iniziative, ma manca un sistema ufficiale di ciclovie. Il cicloturismo non è più un fenomeno di nicchia. Il cicloturista genera indotto e paga le tasse di soggiorno. L’anno scorso abbiamo chiuso il bilancio con 2 milioni e 750 mila euro di indotto”. E quest’anno le cose sono andate ancora meglio. “Si sta chiudendo una stagione straordinaria – ha aggiunto Guarneri – il clima da aprile ad oggi ci ha favorito e il flusso di cicloturisti in Sicilia ha avuto numeri mai visti. Abbiamo triplicato le presenze del 2019, ultimo periodo di riferimento con dati prepandemia”. Gli itinerari sono a misura di tutti e si possono disegnare su misura sul sito sicilydivide.it. Il progetto Sicily Divide di Guarneri in occasione della giornata mondiale del cicloturismo 2023 a Cesena ha ricevuto il premio come secondo classificato all’Oscar italiano del cicloturismo per le migliori ciclovie d’Italia.