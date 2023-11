La Russa a funerali Nino Strano, “Sono qui come Ignazio. E’ stato uno degli amici più cari, sua gioia è indimenticabile'”

“Sono qui oggi come Ignazio e non come presidente del Senato. Per me Nino, quando le traiettorie della vita e della vita lo hanno consentito, è stato uno degli amici più cari. Abbiamo fatto insieme vacanze, azioni politiche. E’ quello che nessuno può dimenticare e il suo umorismo, la sua verve e la sua gioia di vivere. Pensare che non c’è più è una cosa inconciliabile con la logica”. Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, a CATANIA per partecipare ai funerali di dell’ex parlamentare Nino Strano, morto due giorni fa a 73 anni, celebrati nella Cattedrale del capoluogo etneo.