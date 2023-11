La nissena Elisa Iannello sale sul ring e infuoca il pubblico al Roma Fight Club

Il talento nisseno protagonista grazie a Elisa Iannello, al Romafightclub22, uno degli eventi di sport da combattimento più spettacolari del panorama nazionale.

La guerriera ha infuocato il pubblico romano con una vittoria decisa da tre riprese e ha espresso delle combinazioni incisive e una padronanza del ring che rispecchia un livello di categoria superiore.

“Elisa ha dato prova di grande sicurezza per me importantissima per un combattente” hanno commentato dalla Dragon Academy Group ringraziando per l’opportunità gli organizzatori del Fight Clubbing e Federkombat.

Un risultato al quale Elisa è arrivata grazie al supporto dello staff nisseno e del preparatore atletico Giuseppe Spena e degli sponsor che l’hanno sostenuta.

Una vittoria che segna una tappa raggiunta ma non la fine della competizione. La gara, per i prossimi eventi, è ancora tutta da giocare.