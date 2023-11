I siti maggiormente visitati dagli italiani sul web

La grande disponibilità di siti web permette, ad ogni persona, di trovare tutto ciò che cerca, a seconda delle proprie esigenze e del tipo di divertimento o di informazioni che vuole essere ottenuta. C’è da sottolineare, in ogni caso, che le possibilità sono aumentate considerevolmente negli ultimi anni, soprattutto a causa di una diversa interpretazione del web, un tempo osteggiato e legato soprattutto ad alcuni lavori nel campo dell’informatica; oggi, il mondo del web è aperto a tutti, così come i siti che sono maggiormente visitati. Anche in Italia, ovviamente, questa tendenza vale così come in altri paesi. Ma quali sono i siti web in questione?

Siti di giornali e ricerche

Il bisogno di informazione è, per tutti gli italiani, vivo, giorno per giorno, soprattutto per quel che concerne le principali informazioni quotidiane e di attualità. Categorie come la politica, la cronaca, lo sport o il gossip sono costantemente oggetto di attenzione da parte del pubblico e, per questo motivo, i siti di giornali e di ricerche sono tra i più visitati dagli italiani. Naturalmente, quando si parla di ricerche, si citano e quegli aggregatori di notizie o le realtà collaborative, tra cui spicca la più famosa, Wikipedia, in cui è possibile ottenere un approvvigionamento importante di informazioni a proposito di quasi ogni oggetto di ricerca. Le piattaforme di giornali, che hanno ottenuto un grande successo sul web negli ultimi anni, sono altresì particolarmente frequentate, come dimostrato anche dai grandi numeri di queste realtà che, al giorno d’oggi, dominano il mercato dell’informazione sul web.

Siti di streaming

Inevitabilmente, tra i siti più frequentati in Italia spiccano anche quelli di streaming. Non si fa differenza tra lo streaming video e quello audio, dal momento che si tratta di due tendenze che accomunano la maggior parte degli italiani, con il grande bisogno di ascoltare musica, vedere film o serie TV in qualsiasi momento della propria giornata. In passato, vedere un film richiedeva di visitare la sala cinematografica o di comprare un DVD o una cassetta. Al giorno d’oggi, grazie ad alcune realtà dello streaming, la situazione è cambiata, con piattaforme che permettono di recuperare numerosi contenuti, non soltanto contemporanei ma anche del passato. Allo stesso tempo, per ascoltare la musica non c’è più bisogno del vinile o del CD, ma ci si potrà comodamente affidare ad alcune realtà come Spotify, che permettono di recuperare album, singoli, raccolte o, addirittura, dischi registrati dal vivo. Non c’è dubbio che lo streaming sia una delle rivoluzioni della contemporaneità e, per questo motivo, i siti di streaming sono tra i più frequentati nel nostro paese, così come in tanti altri.

Siti di cartomanzia e arti divinatorie

Così come per lo streaming e per l’informazione, tanti italiani maturano il bisogno di sentirsi ascoltati, oltre che di ricevere delle risposte. Per questo motivo, tra le piattaforme più visitate e frequentate sul web ci sono anche quelle di cartomanzia e di arte divinatoria. Su alcune realtà come Cartomanziaevolution.it, ad esempio, sarà possibile realizzare una seduta di cartomanzia o una lettura dei tarocchi, grazie alla quale si possono ottenere delle risposte relativamente ad alcuni interrogativi, su salute, lavoro, relazione e tanto altro.

Social network

Si conclude, naturalmente, con i social network, una delle frontiere più evidenti di quel progresso tecnologico che appartiene alla contemporaneità. I social sono cambiati considerevolmente nel corso del tempo ma, al giorno d’oggi, rappresentano una delle nicchie più fisse del nostro tempo. Basti pensare a luoghi digitali come Instagram, Facebook, WhatsApp e il recente Tik Tok, il cui boom mediatico non è certamente casuale. Si tratta, non di meno, di piattaforme in cui è possibile costituire una vita digitale che va anche oltre, per certi versi, rispetto a quella umana.