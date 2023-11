Giochi e gambling online: quali smartphone per gestirli al meglio?

Quando si parla di gioco online, o meno comunemente di gioco in Rete, si fa riferimento all’utilizzo a esperienze di videogioco effettuate utilizzando Internet. Come nel caso di quelli offline, esistono sia giochi in cui è prevista l’esperienza cosiddetta multiplayer (ovvero si ha un’interazione fra due o più utenti) sia giochi pensati per un singolo giocatore.

In linea di massima, parlando di gioco online, potremmo suddividerlo in due principali categorie, il gioco online propriamente detto e il gambling online, dove quest’ultimo è relativo ai vari tipi di gioco d’azzardo come per esempio le slot machine, il poker online, il blackjack e altri giochi di carte, la roulette, le scommesse sportive e via discorrendo.

Negli ultimi anni, il panorama dei giochi e del gambling online ha conosciuto un’espansione notevolissima, grazie soprattutto ai miglioramenti tecnologici e digitali relativi ad hardware, software e connessioni Internet.

Videogiochi online complessi come quelli attuali sarebbero inutilizzabili o quasi se di pari passo non vi fosse stato un miglioramento delle prestazioni di connessione e degli strumenti hardware.

Fra questi ultimi vi sono ovviamente anche gli smartphone, ormai veri e propri “computer mobili” decisamente performanti da tutti i punti di vista.

Può quindi essere interessante analizzare le caratteristiche principali che devono avere i migliori smartphone per giocare ai giochi di gambling online, settore in grandissima espansione, per garantire un’esperienza soddisfacente al 100%. Va da sé che le considerazioni per il gambling valgono comunque anche per i giochi puramente ludici.

Giochi online e gambling: l’importanza della connessione Internet

Prima di analizzare le caratteristiche ideali di uno smartphone per i giochi, è necessario premettere che anche il migliore di essi non può garantire un’esperienza di gioco gratificante se la connessione Internet non è all’altezza. Fortunatamente oggi, diversamente che in passato, questo problema ha dimensioni ridotte per quanto permangano nel nostro Paese zone in cui le prestazioni delle reti non possono dirsi del tutto soddisfacenti, tanto che non è soltanto l’ambito dei giochi che ne risente, ma anche quello delle quotidiane esperienze, lavorative e no.

È comunque auspicabile che nel giro dei prossimi due-tre anni si sia in grado di offrire una soddisfacente copertura Internet anche nelle zone meno raggiunte.

Gambling online: quali caratteristiche devono avere gli smartphone migliori?

Sintetizzando al massimo, possiamo affermare che un ottimo smartphone per il gambling, ovvero il gioco di azzardo, è quello che possiede caratteristiche tecniche tali che consentano di ottenere il massimo anche dai giochi più impegnativi per l’hardware, a prescindere da quale sia la sua difficoltà per il giocatore in termini di abilità.

Sicuramente, da un punto di vista di impegno per l’hardware dello smartphone, fra i giochi di gambling più impegnativi si devono ricordare le slot machine 3D (con grafiche tridimensionali, animazioni molto complesse ed effetti sonori di grande coinvolgimento), il poker online con grafiche avanzate, i giochi di gambling con realtà virtuale, i tavoli live di casinò online così come le scommesse sportive live e le lotterie istantanee, in cui c’è sempre una maggiore attenzione agli aspetti grafici e di animazione.

Ecco che uno smartphone ideale per il gambling dovrebbe caratterizzarsi per la presenza di processore di notevole potenza (per gestire i giochi più impegnativi e complessi dal punto di vista grafico; fra i principali si ricordano i processori Qualcomm Snapdragon e MediaTek), GPU dedicata (per migliorare la resa grafica del gioco), RAM adeguata (da 8 a 16 GB), schermo di altissima qualità (deve garantire una grandissima risoluzione e offrire un’esperienza accattivante anche a livello cromatico; è importante a questo proposito un’elevata frequenza di aggiornamento che rende l’esperienza di gioco sicuramente più fluida e godibile), sufficiente memoria di archiviazione (alcuni giochi possono essere particolarmente “pesanti”) e sistema di raffreddamento efficiente (molti giochi possono mettere a dura prova uno smartphone, è quindi necessario che questa caratteristica sia all’altezza della situazione).

Altre caratteristiche importanti sono la batteria di lunga durata, un audio qualitativamente ottimo e la presenza di tecnologie specifiche per il gaming.