Femminicidi, Casellati “Leggi non bastano, cultura sempre più lenta”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello della violenza contro le donne è uno di quei campi in cui destra e sinistra hanno sempre voluto trovare un accordo. Noi sulla legge sul femminicidio non siamo all’anno zero, la politica ha fatto, il problema non è delle leggi, la cultura è sempre più lenta”. Lo ha detto il ministro per Riforme, Maria Elisabetta Casellati, in un’intervista video al quotidiano “La Stampa”. “Quando succedono queste cose ci si interroga sui segnali, una volta forse c’era una maggiore collaborazione tra la famiglia e la scuola – ha aggiunto -. Ci deve essere un lavoro che viene fatto in famiglia che trova riscontro anche nella scuola. Educazione ai sentimenti nelle scuole? Lo auspico davvero, questo fenomeno oggi costituisce veramente un’emergenza, quando finisce un rapporto non si deve mai andare all’ultimo appuntamento”, ha concluso.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).