Etna, attività eruttiva esaurita e in graduale raffreddamento

L’attività effusiva sull’Etna si è esaurita ed è in graduale raffreddamento. Lo rende noto l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, comunicando che l’attività di fontana di lava di ieri al Cratere di Sud Est è iniziata alle ore 17 ed è finita alle 19.30, producendo una colonna eruttiva alta 4500 metri sul livello del mare. Alle ore 19.40 un flusso piroclastico ha interessato il Cratere di Sud Est, quest’ultimo si è messo in posto in direzione SSE. Questa attività eruttiva è continuata con la messa in posto di diversi flussi lavici in diverse direzioni, in particolare verso Sud, Sud-est e Sud Ovest. Personale INGV sta effettuando rilievi per definire le quote dei fronti lavici. Dopo aver raggiunto valori alti tra le ore 18 e le 19 di ieri, l’ampiezza media del tremore vulcanico è diminuita drasticamente ed intorno alle 20 ha raggiunto l’intervallo dei valori medi, posizionandosi su un livello confrontabile a quello che precedeva l’attività eruttiva di ieri. Allo stato attuale, l’ampiezza del tremore registra modeste oscillazioni, quasi sempre nell’intervallo dei valori medi. La localizzazione del centroide delle sorgenti del tremore vulcanico si colloca costantemente nell’area del Cratere di Sud Est, ad una elevazione di circa 2900 metri sopra il livello del mare. (