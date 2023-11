Denunciato dalle vittime, arrestato medico per violenza sessuale

Arresti domiciliari per un medico di guardia in servizio presso gli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano. L’accusa è di violenza sessuale, commesso in danno di giovani donne, sue pazienti presso gli ambulatori nel corso delle visite mediche alle quali erano sottoposte. Si tratta complessivamente di quattro casi, originati dalle dettagliate denunce delle vittime e dai successivi accertamenti. L’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria proseguono le attività di accertamento, attraverso l’ascolto delle persone informate sui fatti, L’attività di indagine è stata svolta della Polizia di Stato della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Milano e dai Carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.