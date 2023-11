Caltanissetta, venerdì a San Biagio un concerto di Carlos Santi e David Chapman

La musica è una lingua internazionale che abbraccia tutti i popoli e le epoche, che crea armonia, gioia e pace. Un pensiero che venerdì 17 Novembre dalle ore 19.00 nella chiesa San Biagio di Caltanissetta si trasformerà in note soavi che si diffonderanno dalle chitarre e dal liuto di Carlo Santi e David Chapman.

Un concerto che viene regalato alla città e che avrà ingresso libero proprio perché si tratta di un “dono” che questi musicisti, accompagnati dagli allievi Daniele Savasta, Luigi Jonathan Salerno e Maria Dutto, vogliono offrire a chi vorrà partecipare.

Carlos Santi, argentino di nascita ma nisseno di adozione, si definisce un imprenditore culturale di Caltanissetta, città che ama e nella quale ha scelto di vivere nonostante continui le sue tournée musicali in Italia e all’estero. Ed è proprio “dall’altra parte del mondo”, in America, che il chitarrista ha conosciuto David Chapman e da lì è nata non soltanto un’amicizia ma anche una collaborazione culturale.

Quella di Caltanissetta, infatti, sarà l’unica data italiana della tournée europea che sta realizzando questo talentuoso musicista americano.

“La presenza di David nella nostra città è un valore aggiunto e tutti gli appassionati di musica, a prescindere dal genere che prediligono, dovrebbero venire venerdì ad ascoltare questo talentuoso artista” ha commentato Carlos Santi ringraziando il parroco di San Biagio Don Alessandro Rovello e Francesco Lapaglia che hanno promosso e accolto questo concerto e gli sponsor Tipografia Lussografica, Molini Riggi, Granamaro, l’associazione “Noi per la salute – Tina Anselmi” e il Lions Club Caltanissetta.

Il repertorio che verrà ascoltato è variegato e spazia dalla musica antica – genere del quale il maestro Chapman è molto esperto – e quella classica.

Tra i brani dei tre allievi si potranno ascoltare Malbroug Op.28, Weiss e la sua “Fantasia”, Sanz nella trascrizione “Canarios” di Apke.

Carlos Santi si esibirà nel brano di Bach “Ciaccona in re minore” da lui stesso trascritto.

David Chapman, con il suo liuto, offrirà un assaggio della musica antica e riprendendo le partiture di John Dowland, uno dei più famosi e pagati compositori della sua era. Tra i brani anche Ricercata di Francesco da Milano, Downland the Wanderer, Lachrimae Pavan, My Lord Willoughbies Welcome Home Thomas Robinson, Passacagli Alessandro Piccinini, Fantasia 71 att. John Dowland, Can She excuse my wrongs John dowland e Sonata VI Giovanni Zamboni.

Non si tratterà, dunque, di un semplice concerto ma di un intrigante viaggio nella storia inglese con la sua nobiltà reale ed emozioni.

Un appuntamento, quello di venerdì 17 Novembre 2023, assolutamente da non perdere.

Il concerto inizierà alle ore 19.00 nella chiesa San Biagio di Caltanissetta.

Ingresso libero e gratuito

Luigi Jonathan Salerno









Carlos Eugenio Santi

Si è laureato con il massimo dei voti presso l’Università Nazionale di Rosario nel 2001. Ha completato la sua formazione con il noto violinista Rino D’Angelo. Si è perfezionato con maestri di fama mondiale: Eduardo Isaac, Álvaro Pierri, Leo Brouwer e Abel Carlevaro tra gli altri.

È stato premiato in concorsi nazionali e internazionali: concorso Joaquín Rodrigo, Homenaje a Maria Luisa Anido e Fabini Festival tra gli altri. È stato studioso in Spagna (Santiago de Compostela) e Brasile (Festival Campos de Jordao).

Ha ricoperto il ruolo di Docente, esecutore e giuria in vari concerti e festival: Svizzera (Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, Ciclo “Acque Viventi”), Francia (Festival delle Cévennes, Gex, Conservatorie de Macon e Ales), Spagna (Casa Luthier de Barcelona), Stati Uniti (Modesto Junior College of California e University of Turlock), Slovenia (Chiesa di St. Jost), Italia (Conservatorio Festival Internazionale di Aosta SFOM), Messico (BUAP Fall International Classical Guitar Festival), Colombia (Festival Internazionale di Pasto e Seminario Iberoamericano di Ibagué), Brasile (UFRGS Festival Internazionale di Porto Alegre), Cile (Universidad de la Serena e Universidad Tecnológica de Santiago) e Argentina (Festival Internazionale di Ushuaia, Festival Roseta del Plata, Festival Internazionale Andes y guitar Festival, Festival della Chitarra della Mondo, ecc.) condividendo il palco e le lezioni con personaggi di spicco come Eduardo Fernández, Victor Villadangos, Carlos Pérez e Edoardo Catemario, per citarne alcuni.

È stato solista con importanti gruppi: Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Tolima (Colombia), Orchestra Sinfonica Provinciale di Rosario, Orchestra Filarmonica Giovanile di Hurlimgham (Buenos Aires), Orchestra d’archi di Formosa, Camerata San Juan, Orchestra Sinfonica di Córdoba e Camerata Nueva Córdoba, sotto la direzione di grandi direttori. come Juan Carlos Zorzi, Gustavo Plis Steremberg, Adrian Avila Arzuza e Jhon Alexander Riaño tra gli altri.

Ha conseguito un Master in Musica Latinoamericana del XX secolo, qualificato con lode da una giuria austriaca e argentina. Ha registrato quattro CD e pubblicato tre libri sulla performance. È stato accettato tramite selezione nel corso del 2017 come parte del roster permanente di artisti del famoso manager Dan Mc Daniel (Chicago Illinois – USA), insieme a chitarristi di fama mondiale come Rovshan Mamedkuliev (Russia), Gabriel Bianco (Francia) e Raphella Smits. (Belgio), tra gli altri artisti di rilievo.

È professore di chitarra a tutti i livelli presso l’Università Provinciale di Córdoba e, grazie alla sua vasta carriera artistica e didattica, è invitato a tenere corsi di perfezionamento in diverse città dell’Argentina e all’estero. È direttore artistico dell’unico Festival Internazionale di Chitarra Classica biennale di Cordoba.

Attualmente vive in Italia, dove svolge un’importante attività concertistica.

Nel 2023 ha avviato un canale YouTube educativo, dove insegna concetti pratici sul suonare la chitarra e sull’interpretazione musicale.

David Chapman

Ecuadoriano di nascita e studioso Fulbright, il Dr. David Chapman, è richiesto in tutto il mondo per conferenze, dimostrazioni e concerti di chitarra classica, flamenco e liuto. La sua carriera lo ha portato sui palcoscenici di Russia, Cina, Giappone, Thailandia, Sud. Corea, Francia, Inghilterra, Germania, Italia, Ecuador, Argentina e Messico, nonché ampiamente negli Stati Uniti.

Il Dr. Chapman è stato presentato come solista con orchestre come l’Orquestade Cámara de Córdoba (Argentina), l’Orquesta Sinfónica de Guayaquil (Ecuador), la Sacramento Symphony, la Austin Chamber Orchestra e la San Francisco Conservatory Orchestra e la Sacramento Chamber Music. Società.

David ha pubblicato il metodo per chitarra, “Xitarra Sapientia” e presto pubblicherà “Smart Practicing”, una guida per strumentisti che cercano di stabilire una routine di studio sana e di successo. Dal 2017 è a capo del dipartimento di chitarra Stanislaus Guitar della California State University. Direttore Artistico del Festival della Chitarra ¡Guitarraganza!, attualmente è Presidente del Dipartimento di Musica.

Prima della sua nomina al CSUS come presidente del dipartimento e direttore degli studi su liuto e chitarra, il dottor Chapman è stato direttore degli studi su chitarra presso il Modesto Junior College per 19 anni. Gli studenti di questo studio hanno frequentato programmi come il Conservatorio di San Francisco; L’Università della California del Sud (USC); McNally Smith College of Music, San Paolo; Università Roosevelt, Chicago; CSU, Stanislao; CSU Fresno, CSU Sacramento e Humboldt State University.

Il Dr. Chapman ha studiato alla Musikhohschüle Köln (Germania – come Fulbright Scholar), all’Accademia Chigiana (Siena, Italia), al Conservatorio Antonio Neumane (Guayaquil, Ecuador), al San

Francisco Conservatory of Music, l’Università del Texas ad Austin e le Università statali della California a Fresno e Sacramento (USA).