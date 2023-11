Caltanissetta. Targa al merito per la carriera poetica: premiato ad Agrigento il poeta nisseno Salvatore Amico

CALTANISSETTA. Ancora un riconoscimento per il poeta e scrittore Salvatore Amico nativo di Serradifalco ma nisseno di adozione che ha avuto una targa speciale al merito per la sua pregevole carriera poetica e letteraria alla VII Edizione del Concorso Regionale di Poesie in Lingua Siciliana, dedicato a “Giuseppe Serroy”, organizzato dalla CNA di Agrigento.

L’evento si è svolto ad Agrigento presso “Casa Sanfilippo”, nella splendida cornice della Valle dei Templi. Oltre i saluti di rito, il poeta Enzo Argento ha declamato alcune sue poesie in lingua poetica siciliana. Nel corso della cerimonia si è esibito il Gruppo Musicale dell’I.C. “Rita Levi Montalcini” di Agrigento.

La direzione artistica è stata curata dal prof. Enzo Alessi e il coordinamento affidato al prof. Francesco Curaba Presidente Emerito CNA Pensionati Agrigento. La cerimonia è stata presentata splendidamente dalla giornalista Giovanna Neri. Salvatore Amico ha espresso la sua soddisfazione per aver ricevuto questo prestigioso riconoscimento fuori dalla provincia di appartenenza.