Caltanissetta, riparte il Coordinamento nisseno contro la violenza sulle donne

Riparte il Coordinamento nisseno contro la violenza maschile sulle donne. Dopo, infatti, una lunga pausa dovuta anche alla pandemia si sono riunite nei giorni scorsi le associazioni che nel 2016 avevano dato vita al Coordinamento n°1, alle quali se ne sono aggiunte di nuove.

Il principale traguardo raggiunto dal Coordinamento è stata la nascita nel marzo del 2017 del primo Centro antiviolenza “Galatea” della provincia di Caltanissetta, che ha tuttora sede nel capoluogo nisseno in viale Trieste n°152, e di cui è Presidente Valentina Matraxìa, avvocata civilista.

“La necessità di fare rete – spiega Ester Vitale, portavoce di Ondedonneinmovimento, tra le associazioni cofondatrici del primo Coordinamento – in un momento peraltro di drammatica recrudescenza del fenomeno dei femminicidi, è diventata impellente per tornare a confrontarsi e a programmare iniziative che vadano nella direzione di una costante interlocuzione con le Istituzioni, attraverso lo strumento del nodo di rete locale interstituzionale (legge regionale 3/01/2012 n°3, norme per il contrasto e la prevenzione della violenza di genere n.d.r.), attività di sensibilizzazione e formazione nelle scuole di ogni ordine e grado con le proposte progettuali di corsi di educazione sessuale e all’affettività e la promozione di incontri e manifestazioni cittadine, atte a favorire il coinvolgimento dell’intera cittadinanza nissena”.

Le associazioni e i singoli/e cittadini/e che fanno parte del Coordinamento n°2 sono: Serena Miceli, docente e formatrice presso l’Università Kore di Enna; Centro antiviolenza Galatea Caltanissetta, Ondedonneinmovimento, Inner wheel club di Caltanissetta, Fidapa Cl, Croce rossa italiana Cl, Governo di lei Cl, Migrantes, Caritas diocesana, Aicat (Club alcologici territoriali), Ada (Associazione diritti anziani) e Uil, coordinamento pari opportunità e politiche di genere.