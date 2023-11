Caltanissetta, rimpatriata a 50 anni dal diploma e le alunne della 3B invitano anche 3 ex “prof”

18 ex alunne della 3B del Liceo Classico Ruggero Settimo di Caltanissetta si sono incontrate a 50 anni dalla loro maturità classica.

Una serata all’insegna del divertimento, della spensieratezza e del “tuffo” tra i ricordi vissuti in quelli che vengono sempre identificati come “gli anni più belli”.

Una rievocazione del 1973 che le “ragazze” hanno voluto estendere anche ai tre loro ex professori Salvatore Vizzini, Dora Alesi e Giuseppina Battaglia.

Nessun banco o cattedra tra di loro, nessun vocabolario di latino, nessun “mal di pancia” in attesa dell’interrogazione ma tanta allegria e chiacchiere piacevoli.

Hanno risposto, ancora una volta, all’appello Enza Augello, Lucia Barberi, Assunta Bianca, Maria Concetta Bufalino, Maria Antonietta Burgio, Anna Caliò, Giusy Curto, Irene D’Atri, Maria Giovanna Donzella, Anna Di Forti, Maria Concetta Falzone, Giovanna Gallo, Franca Marotta, Concetta Milano, Anna Rita Ricotta, Cinzia Russo, Enza Maria Sciascia, Angela Tirrito.

Assenti giustificate Ketty Amato, Gaetanella Ristagno, Francesca Dasaro, Rosanna Duminuco e Fabrizia Mancuso.

Una rimpatriata assolutamente unica che celebra l’amicizia ancora salda dopo ben mezzo secolo.

L’auspicio, tra le ex allieve è quello di continuare a vivere momenti insieme e, dopo essersi lasciate al termine del diploma e all’inizio di una nuova vita costellata da un futuro ignoto, adesso possono ritrovarsi con la tranquilla certezza di aver passato una vita densa di esperienza di vita da poter, magari, tornare a condividere con le amiche ritrovate. E questa volta non in attesa che l’unico telefono di casa possa liberarsi per chiamare la compagna con la scusa di “chiedere i compiti” ma con messaggino al cellulare da poter inviare ovunque loro siano.