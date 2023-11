Caltanissetta, pioggia di medaglie per i ballerini della Latin Dance Studio al Tour Latin Future di Napoli

Pioggia di medaglie per 6 ballerini della scuola di ballo di Caltanissetta Latin Dance Studio impegnati, la scorsa settimana, alla prima tappa del Tour Latin Future svolto a Napoli.

A tornare a casa, carichi di coppe e medaglie, sono stati Aurora Carbone, Amalia Lichi, Giovanni Marotta, Aurora Carbone, Alyssa Castiglia, Ambra Rumeo e Iside Stagnitto.

Ecco il Palmares degli atleti in gara:

la coppia formata da Giovanni Marotta & Aurora Carbone per le categorie 10/11 Danze Latine cl. D e Under 11 OPEN.

La piccola Aurora si è cimentata con successo anche nella categoria 10/12 D vincendo sulle altre 17 soliste in gara con SOLO CHA CHA e classificandosi al quarto posto nel SOLO SAMBA.

Medaglie d’oro anche per Amalia Lichi, categoria 8/9 D che ha superato in tecnica e grazia le altre 21 atlete nelle discipline SOLO SAMBA, SOLO CHA CHA, SOLO RUMBA e SOLO JIVE











Medaglia d’argento per Ambra Rumeo nella categoria 4/7 D per i suoi balli SOLO SAMBA , SOLO CHA CHA e SOLO RUMBA.

Nel capoluogo partenopeo hanno brillato anche altre due ballerine. Alyssa Castiglia per la categoria 8/9 D con un secondo posto per SOLO JIVE e quinto per SOLO CHA CHA e Iside Stagnitto, con la categoria 8/9 D , ha raggiunto una medaglia d’argento per SOLO SAMBA, una medaglia di bronzo con SOLO RUMBA e SOLO JIVE e un quarto posto per SOLO CHA CHA

Tanta soddisfazione per l’insegnante Martina Marotta che promette ancora tante emozioni per i suoi ballerini. La tappa di Napoli, infatti, non è un traguardo ma un percorso in evoluzione che vedrà i piccoli atleti tornare in pista il prossimo 9 e 10 dicembre a Catania accompagnati da tanti altri concorrenti della scuola nissena.