Caltanissetta. La piazzetta dello storico quartiere alla Provvidenza immersa nell’arte e nella cultura

CALTANISSETTA. É stata una mattinata immersa nell’arte e nella cultura quella passata in Piazzetta fuori dagli schemi alla Provvidenza. Il tema della multiculturalitá e del processo d’innovazione che avvolge il quartiere.

L’evento organizzato dal Comitato di quartiere Provvidenza/San Giuseppe presieduto da Marco D’arma ha voluto ringraziare il liceo artistico Rosario Assunto, guidato dalla preside Graziella Bonomo, i docenti Locurto e Sposito, e i ragazzi per le bellissime opere donate al quartiere che verranno collocate nei posti che i dipinti ritraggono, l’Eap Federcom che ha creduto in questo progetto, il Rotary nella persona del Presidente Giuseppe Sagona che ha creduto in questa iniziativa, e la presenza dell’amministrazione comunale nelle persone di Giovanni Magri, Ettore Garozzo e Federica Scalia per la presenza e nelle parole di rilancio del quartiere.

“Momento meraviglioso e molto bello che la Provvidenza deve provare sempre e credere fortemente nel suo rilancio” ha dichiarato Marco D’arma. “Vi aspetto martedì 21 novembre al ristorante didattico di Eap Academy, dalle ore 19.30 per festeggiare la festa della Provvidenza dopo la processione”.