Caltanissetta. FuturaLab: lunedì un incontro su Randagismo, attualità e prospettive

Lunedì 20 Novembre, dalle ore 18.45 al Ristorante Sale & Pepe di Caltanissetta, si parlerà di “Randagismo: attualità e prospettive” per il secondo incontro di “FuturaLab – costruiamo insieme la città”, organizzato dall’associazione Futura.

Caltanissetta da anni si trova a fronteggiare il complicato e mai risolto problema del randagismo che investe una moltitudine di aspetti diversi sul piano del benessere degli animali, quello della sicurezza e quello economico.

Come si potrebbe fare a debellare il randagismo? Quali sono i ruoli delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini?

In questo incontro, attraverso il parere degli esperti e il confronto con i cittadini partecipanti, si ragionerà insieme sulle possibili soluzioni da adottare. Verranno altresì illustrate le iniziative già portate avanti con successo da comuni virtuosi.

I relatori saranno Armando Turturici (nella foto), associazione Futura – costruiamo insieme la Città; Ennio Bonfanti: Presidente WWF Sicilia Centrale OdV e Coordinatore Guardie zoofile Caltanissetta; Ornella Romano: vicesindaco di Enna con delega al randagismo; Dario Buffoli: medico veterinario specializzato in benessere animali e guardia zoofila di Brescia; Alessia Giarratano: rappresentante Associazione Animalista di Caltanissetta “Oasi dei Pelosy”. Sono previsti interventi dal pubblico.

Si tratta del secondo appuntamento della neocostituita associazione, di cui è stata nominata come portavoce Paola Sanfilippo, che ha come obiettivo quello di ragionare su problematiche e criticità della città con l’intento di trovare soluzioni e proposte efficaci ed efficienti.

Il primo incontro, svolto il 6 novembre sempre nella stessa sede, che ha affrontato la tematica dello “Lo sviluppo integrato della città in un sistema economico territoriale di aria vasta” ha avuto un buon riscontro di pubblico e di cittadini interessati a collaborare per il benessere di Caltanissetta e dei suoi abitanti.

L’appuntamento per affrontare il tema del Randagismo è previsto per lunedì prossimo 20 Novembre alle ore 18.45 a Caltanissetta al Ristorante Sale & Pepe di Via Gigino Gattuso n.43.

Ingresso libero