Caltanissetta, lunedì il primo incontro di FuturaLab con lo “Sviluppo integrato della città”

Lunedì, 6 novembre, alle ore 18.45, nel locale “Sale e Pepe” a Caltanissetta, il movimento nisseno “Futura, costruiamo insieme la città”, terrà il suo primo incontro aperto al pubblico, inerente a “Lo sviluppo integrato della città in un sistema economico territoriale di aria vasta”.

“Si inaugura così FuturaLab, una serie di incontri con i cittadini nisseni, intesi come occasioni di confronto volte ad un ripensamento e ad una rigenerazione della città” ha spiegato la presidente e portavoce del movimento Paola Sanfilippo.

A condurre l’incontro di lunedì sarà Giovanni Ruvolo, che si confronterà con il Direttore della Coldiretti di Caltanissetta ed Enna Massimo Primavera, con Daniela Freddi, Responsabile del piano per l’economia sociale della Città Metropolitana di Bologna, e con Emanuele Antonuzzo, in rappresentanza dell’associazione “Idee e Partecipazione” di Gela.

L’intento del movimento cittadino – che Paola Sanfilippo definisce composto da “un bel gruppo di persone perbene – è quello di partecipare alla politica per contribuire a migliorare la comunità senza fermarsi alla mera lamentela o al giudizio per chi amministra ma rimboccandosi le maniche e contribuendo in modo concreto.

Parlare di Caltanissetta “Futura”, contribuendo a creare un Laboratorio di idee, progetti e iniziative per dare non solo speranza ma anche opportunità di crescita culturale, sociale ed economica incoraggiando i nisseni ad amare di più il proprio territorio, la sua identità e la sua storia presente e, appunto, futura.

Quella dello sviluppo economico non sarà l’unica tematica che verrà affrontata ma gli incontri spazieranno su tutto ciò che può interessare il territorio di Caltanissetta e il futuro della città. A questo incontro di lunedì 6, ad esempio, ne seguirà un altro il 20 Novembre sul tema del randagismo in città, condotto da Armando Turturici.

Nel frattempo FuturaLab invita la cittadinanza – a prescindere dalle idee o dall’orientamento politico – a partecipare all’incontro del 6 novembre alle ore 18.45, nel locale “Sale e Pepe” in via Gigino Gattuso 43, a Caltanissetta.

Nella foto: il gruppo di FuturaLab