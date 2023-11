Caltanissetta, elezioni. On. Catania: “Le candidature del centrodestra da valutare a un tavolo provinciale”

“Le candidature in provincia non sono state ancora decise dai partiti di centro destra che, proprio per questo motivo, hanno istituito un tavolo provinciale che tornerà a riunirsi nei prossimi giorni.

Peraltro, sono d’accordo con quanto emergere da una recente intervista fatta al mio collega Mancuso laddove si parla della necessità di condividere la scelta.

Solo la condivisione potrà consentire al centrodestra, a mio avviso, di presentare un progetto organico e credibile a tutti gli elettori”.

A dichiararlo è l’On. Giuseppe Catania, Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana Gruppo Fratelli d’Italia