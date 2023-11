Caltanissetta, ballerine nissene ammesse all’International Talent Award Event di Roma

Antonio Gades, danzatore e coreografo spagnolo, nel descrivere la danza, una volta, così disse: “la danza non è un esercizio. È uno stato dell’anima che esce attraverso il movimento.”

È questa, in sintesi, la premessa che guida lo studio e l’approfondimento coreutico degli allievi della Scuola di danza “Tersicore” diretta da Olga Giliberto, ormai punto di riferimento per la città di Caltanissetta da oltre quarant’anni. Ciascun allievo, che sia mosso o meno dall’ambizione di proseguire professionalmente lo studio o di coltivarlo per diletto, profonde il massimo impegno e ancora una volta i loro sacrifici sono stati ripagati. L’occasione è stata offerta dalle selezioni, tenutesi a Trapani, di “ITA ON TOUR”, concorso internazionale dedicato alle eccellenze in campo coreutico.

Esso si prefigge lo scopo di supportare i giovani talenti offrendo loro l’opportunità di approfondire professionalmente lo studio della danza tramite il conferimento, ai più meritevoli, di borse di studio.

A fare incetta di premi, tra le decine di scuole provenienti da tutta la Sicilia, è stata proprio quella diretta da Olga Giliberto.

Le alunne distintesi sono:

Francesca Marchese destinataria di una menzione speciale, per essersi distinta nelle masterclass di classico e contemporaneo, con ammissione diretta all’INTERNATIONAL TALENT AWARD EVENT che si svolgerà a Cattolica il prossimo anno e alla GRAND AUDITION DELLE ACCADEMIE INTERNAZIONALI saltando la selezione fotografica.

Federica Arnone, Alice Di Franco, Giorgia Gagliano, Chiara Del Popolo Carciopolo, Maria Rando e Alessia Bertuccio ammesse direttamente alla medesima competizione che avrà luogo nella città romagnola per essersi distinte durante le varie masterclass sostenute.

La docente e coreografa Stefania Pigato, congratulatasi con Olga Giliberto per la rigorosa formazione impartita, ha poi selezionato le già menzionate Alice Di Franco, Giorgia Gagliano, Francesca Marchese e Maria Rando per l’audizione presso la “The Bridge Pigato Contemporary”, realtà attiva a Thiene, in provincia di Vicenza, che prepara giovani studenti, rigorosamente scelti, per un percorso estremamente professionale sotto la supervisione di docenti e coreografi di chiara fama.

È stata, altresì, riconosciuta, alla stessa scuola, una borsa di studio per l’elevato livello di preparazione di tutti gli allievi che hanno partecipato alla manifestazione.

Ancora una volta giovanissimi talenti nisseni, varcando i confini cittadini, dimostrano di sapersi distinguere per lo spiccato talento e per la dedizione.