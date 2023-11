Caltanissetta. Al Quartiere Angeli 1° incontro del network territoriale delle associazioni nell’ambito del progetto CAM

CALTANISSETTA. Si è tenuto il primo incontro del network territoriale delle associazioni nell’ambito del progetto CAM (centro aggregativo per minori) nel quartiere Angeli. A darne comunicazione è stato il sindaco Roberto Gambino.

Come ha spiegato il primo cittadino, si tratta di un network territoriale di associazioni che vede in prima linea l’amministrazione comunale, la cooperativa Sociale “La Salute” esecutrice del servizio per i prossimi tre anni e le associazioni del centro storico.

Il fine è quello di facilitare lo sviluppo di comunità attraverso il lavoro con i minori e le famiglie. Presenti all’evento gli Assessori Andaloro e Garozzo, ma anche il Dott. Giuseppe Intilla che ha fornito, al pari degli assessori, un preziosissimo contributo.

Il primo cittadino infine ha dato appuntamento al prossimo 26 novembre, domenica, quando si svolgerà l’inaugurazione ufficiale che si terrà presso l’area attrezzata del quartiere Angeli alle ore 10.