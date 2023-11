Bollo auto in Sicilia, Schifani: “In finanziaria ridotto fino al 20%”

Nella manovra finanziaria approvata dalla giunta regionale della Regione Siciliana la tassa automobilistica (bollo auto) “sarà ridotta fino al 20% nel 2024: il 10% in meno per i proprietari in regola con i versamenti e un’ulteriore riduzione del 10% è prevista per chi decide di effettuare i pagamenti con domiciliazione sul proprio conto corrente”, spiega il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a conclusione della riunione di giunta regionale che ha portato all’approvazione della Legge di stabilità 2024-26.