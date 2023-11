Atletico Nissa, arriva la prima sconfitta 2-1 con la Buterese

Sconfitta fuori casa 2-1 per l’Atletico Nissa. Dopo le prime due giornate di campionato giocate all’insegna dello sprint, delle azioni e di goleade arriva la prima sconfitta per la squadra nissena che non sconforta ma motiva.

Tra le 4 sostituzioni durante i 90 minuti di gioco, che ha mostrato un po’ di stanchezza, unico gol quello di D’Anna su rigore, segnato durante l’incontro disputato fuori casa al campo Geremia contro la Buterese che, a ben vedere, avrebbe meritato almeno il pari per la prestazione sfoderata della squadra ospite. L’Atletico, infatti, era in pareggio fino al 90° minuto di gioco contro la Buterese che, nonostante una prestazione non straordinariamente brillante, è riuscita a segnare il gol della vittoria all’ultimo minuto. Marcatori Giarratana e Donzella.

“La squadra ha dimostrato un po’ di stanchezza ma questo non ci demotiva anzi ci sprona a fare sempre meglio e ad impegnarci sul campo sempre di più. E’ una squadra vincente e lo dimostreremo, siamo positivi”, afferma il vice presidente Angelo Cartone.

Il prossimo incontro dell’Atletico Nissa sarà disputato allo stadio Palmintelli di Caltanissetta contro l’Asd Acquaviva, sabato 18 novembre alle ore 14:30.