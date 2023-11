Agrigento Capitale della Cultura, dalla Regione 10 milioni per la Città dei Templi

Dieci milioni di euro per AGRIGENTO, Capitale della cultura 2025, sono stati stanziati nella finanziaria regionale. Ad annunciarlo è l’assessore regionale del Mpa Roberto di Mauro, originario di AGRIGENTO. “Un risultato importante a cui faranno seguito interventi altrettanto importanti per la città di AGRIGENTO nell’ambito dell’arredo urbano, del decoro e del verde”, sottolinea. Le risorse saranno divise in due tranche. Verranno successivamente individuate le modalità di erogazione delle risorse che dovranno servire a preparare la città all’importante appuntamento. AGRIGENTO aveva già ricevuto, un anno fa, alcune centinaia di migliaia di euro per fare fronte ai problemi di decoro urbano.