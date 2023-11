Ad Agrigento ok dell’Asp agli avvisi per 215 stabilizzazioni, riguardano sia drigenti medici che personale comparto sanitario

Via libera dalla direzione strategica dell’Asp di Agrigento agli avvisi per 215 stabilizzazioni di personale precario della dirigenza medica e del comparto sanitario, reclutati con procedure a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile.

Si tratta, per l’area della dirigenza, di 6 medici per la medicina di emergenza e urgenza, 5 per la ginecologia ed ostetricia, 2 per la psichiatria, 3 per l’oftalmologia, 1 per l’urologia, 1 per l’otorinolaringoiatria, 2 per la direzione medica di presidio ospedaliero, 1 per l’organizzazione dei servizi sanitari di base, 1 per la medicina fisica e la riabilitazione, 1 per l’igiene, l’epidemiologia e la sanità pubblica, 1 dirigente farmacista ed 1 dirigente fisico. Ancora più sostanziosa la quantità di posti a bando per l’area del comparto con ben 89 ausiliari specializzati, 40 infermieri, 8 infermieri pediatrici, 6 tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, 1 terapista occupazionale, 4 fisioterapisti, 4 logopedisti, 1 tecnico audiometrista, 2 tecnici della riabilitazione psichiatrica, 3 terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, 4 assistenti sanitari, 1 dietista, 2 tecnici di neurofisiopatologia, 4 tecnici sanitari di radiologia medica, 2 tecnici della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione vascolare, 3 programmatori, 10 collaboratori tecnici ingegneri civili/edili, 2 collaboratori tecnici chimici e 4 operatori tecnici autisti.

Le procedure di stabilizzazione riguardano sia il personale in possesso dei requisiti previsti dalla cosiddetta “legge Madia” che prevede il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, sia l’articolo 1 comma 268 della legge 234 del 30/12/2021 modificato dalla legge 14 del 24 febbraio 2023. (ANSA