Su A19 pullman in fiamme tra Ponte Cinque Archi e Resuttano, vigili del fuoco a lavoro e traffico bloccato

Sull’autostrada A19 ”Palermo-Catania”, il traffico è provvisoriamente bloccato in direzione Palermo per la presenza di un pullman in fiamme al km 90,200, tra gli svincoli di Ponte Cinque Archi e Resuttano. Lo riferisce Anas precisando che sono in corso le operazioni di spegnimento dell’incendio da parte dei Vigili del Fuoco.

Fonti riferiscono che l’autista del mezzo, resosi conto che usciva del fumo probabilmente dal vano motore, si è immediatamente fermato ed ha messo in sicurezza i 17 passeggeri a bordo del pullman. Sul posto è intervenuta una squadra di Vigili del fuoco del Comando di Caltanissetta e due autobotti che hanno spento il mezzo che è andato distrutto

Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.