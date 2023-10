Rissa tra giovani e coltellate , scattano daspo urbani

Una rissa scaturita per futili motivi, nel corso della quale nella notte tra il 14 e il 15 agosto, nella spiaggia antistante un locale a Marina di Ragusa, vicino al porto turistico, erano stati aggrediti due giovani, residenti in Germania ma in vacanza in Sicilia. Accerchiati da una quindicina di giovani, erano stati presi a calci e pugni e uno dei due era stato anche accoltellato. La Mobile aveva identificato e denunciato sei persone tra gli autori della violenta aggressione, ritenuti responsabili dei reati di lesioni personali, rissa ed uno di questi anche per porto abusivo di armi. Il questore di Ragusa, Vincenzo Trombadore, ha imposto il ‘dacur’, il cosiddetto daspo urbano, il divieto di accesso e di sosta nelle vicinanze di pubblici esercizi per 1 anno a 5 di loro e per 2 ad un altro. Non potranno frequentare locali e spiaggie connesse nella zona della movida di Marina di Ragusa, una misura di prevenzione personale di pubblica sicurezza, comunica la questura, per limitare il raggio di azione delle persone pericolose o sospette e assicurare maggiore tranquillita’ e sicurezza urbana alla cittadinanza.