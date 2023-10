Incidente stradale nel catanese: muore 22enne

Incidente mortale, ieri sera, sulla strada statale 121, tratto Catania-Paternò, all’altezza del territorio di Belpasso. Secondo quanto riferito dai Carabinieri del Comando Provinciale di Catania si è trattato di un incidente autonomo e a perdere la vita è stato l’operaio Nicolò Torrisi, 22 anni, che viaggiava da passeggero a bordo di una Renault Megane condotta da un amico, operaio anche lui, rimasto ferito. Sul posto, oltre ai Carabinieri, sono giunti anche i Vigili del Fuoco, i tecnici dell’Anas e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 22enne. L’amico 23enne è stato invece trasportato all’ospedale San Marco di Catania per le cure. L’auto, secondo una ricostruzione dei Carabinieri, dapprima è finita contro il guardrail che delimita la carreggiata per poi schiantarsi contro il muro di un cavalcavia.