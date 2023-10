Caltanissetta, sabato al Moncada “Un mare di ricami e merletti”: la sfilata di moda delle allieve di Maria Anna Bonaffini

A Caltanissetta sfileranno merletti e ricami di oltre 30 allieve di Maria Anna Bonaffini. Presenteranno abiti, accessori di moda e complementi d'arredo

Si svolgerà questo pomeriggio alla Galleria Civica di Palazzo Moncada di Caltanissetta (ingresso da Largo Barile) dalle ore 18.00 la sfilata di moda “Un mare di ricami e merletti” e la mostra realizzata dalle allieve di Maria Anna Bonaffini.

Capi di moda, accessori e complementi d’arredo realizzati durante il progetto “Moda & Tradizione” del Bilancio Partecipativo e che oggi verranno presentati al pubblico che interverrà all’evento realizzato con il patrocinio del Comune di Caltanissetta, la Pro Loco, la Confartigianato Imprese, il Consorzio Universitario e l’associazione “Lady Anna – I ricami della Nonna”.

Una passione e un interesse che non ha età e che ha riunito insieme un nutrito gruppo di bambine e ragazze di età compresa tra i 5 e i 19 anni. Ciascuna, partendo dalla base, la creazione di una catenella, ha sviluppato al meglio le proprie potenzialità realizzando quadri artistici, animaletti in stoffa, borse, accessori per i capelli, gioielli, top, gonne, abiti, pantaloncini, cappelli e quant’altro abbia stimolato la loro creatività artistica mettendo alla prova la manualità individuale e allenando la capacità di attenzione e di calcolo.

Un merito che deve essere riconosciuto alla ricamatrice merlettaia che ha avuto sempre un profondo amore per questa arte antica e che con pazienza, dedizione, altruismo e generosità continua a trasmettere alle nuove generazioni facendole iniziare da piccolissime (lei stessa aveva 5 anni quando si è avvicinata a questa arte) e non abbandonandole più ma seguendole, come accade con le allieve della Puglia, del Lazio o del resto della Sicilia, anche online attraverso videochiamate.

Maria Anna Bonaffini è una professionista esperta, presidentessa di Confartigianato Donne Imprese Caltanissetta, è stata inserita nel REIS – il registro delle proprietà immateriali della Regione Sicilia, ha realizzato una tecnica innovativa di uncinetto artistico su telaio per il merletto nisseno che è stata già brevettata e ha lavorato per alcuni tra i più importanti brand di alta moda a livello internazionale.

Un settore, questo, che ha iniziato da qualche anno a guardare indietro al merletto realizzato a mano proponendolo alle sue clienti a prezzi da capogiro. Solo per fare qualche esempio mini o maxi bag impunturate o abiti sono arrivati nelle vetrine di Chanel, Dior, Louis Vuitton, Valentino, Dolce&Gabbana o Alexander McQueen.

Le allieve, dunque, hanno avuto la possibilità concreta di vedere tutte le opportunità di sviluppo di questa abilità acquisita. Il merletto, per loro, può restare un passatempo, diventare una passione o trasformarsi in lavoro. Non c’è alcun limite all’obiettivo finale che vorranno predisporsi.

E un piccolo assaggio della loro abilità artistica lo hanno già ricevuto partecipando, con le loro creazioni individuali e collettive, a mostre e concorsi di respiro nazionale e internazionale ricevendo riconoscimenti e menzioni speciali. Opere che questo pomeriggio a Palazzo Moncada accoglieranno i visitatori e circonderanno le stiliste – modelle.

Alla sfilata di moda e alla mostra di suppellettili, presentate dalla giornalista Marcella Sardo, parteciperanno Francesca Bennardo, Ludovica Bennardo, Maria Bonaffini, Francesca Callari, Giulia Caruso, Federica Cirasa, Ginevra Ciulla, Alice Cortese, Beatrice Curatolo, Barbara Di Francesco, Annapaola Di Pietra, Giulia Di Pietra, Mariachiara Di Pietra, Carlotta Dimarco, Sara Fonti, Beatrice Pia Guagenti, Benedetta Guagenti, Lara Guagenti, Alessia Ippolito, Letizia La Placa, Melissa Lo Vetere, Patricia Larecchiuta, Aurora Messina, Sofia Maria Nuccio, Alessandra Porcello, Sophia Carmela Porcello, Giulia Puglisi, Alice Pullerone, Aurora Pullerone, Ginevra Rizzo, Francesca Santisi e Francesca Stampa.

L’ingresso alla sfilata di moda “Un mare di ricami e merletti” che si terrà a Caltanissetta a Palazzo Moncada oggi, sabato 21 ottobre 2023, dalle ore 18.00 è libero e gratuito.

La cittadinanza è invitata a partecipare.