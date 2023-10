Caltanissetta, “Omaggio a Maria Callas”: il soprano internazionale Carmen Giannattasio accompagnata dalla pianista Elda Loro al Margherita per il Pietrarossa Academy and Music Festival

Continuano gli appuntamenti musicali della terza edizione del Pietrarossa Academy and Music Festival di Caltanissetta organizzato dal Conservatorio Vincenzo Bellini del capoluogo nisseno con la direzione artistica del Maestro Michele Mosa.

Mercoledì 4 ottobre alle ore 19:30 presso il Teatro Regina Margherita di Caltanissetta si esibirà la soprano Carmen Giannattasio accompagnata dalla pianista Elda Laro. Per il settimo concerto del Pietrarossa Academy and Music Festival la celebre soprano italiana, Carmen Giannattasio, dai natali avellinesi, con una carriera operistica di grande successo a livello internazionale si esibirà con un repertorio che sarà un omaggio all’indimenticabile Maria Callas.

La soprano ha ricevuto il premio Callas a New York e ha calcato i palcoscenici di fama mondiale come il Metropolitan di New York, la Scala di Milano, il Royal Opera House Covent Garden e molti altri.

Nata ad Avellino e cresciuta a Solofra, ha completato gli studi di canto al Conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino; dal 1999 al 2001 ha frequentato l’Accademia di Perfezionamento del Teatro alla Scala di Milano, debuttando come Giulietta di Kelbar in Un Giorno di Regno di Giuseppe Verdi di rara esecuzione. Il lancio internazionale della sua carriera avviene nel 2002, con la vincita a Parigi del prestigioso concorso Operalia, indetto da Placido Domingo. Da allora il soprano viene richiesto in tutti i più grandi teatri di tutto il mondo, con opere di Verdi, Puccini, Rossini, ecc. Il 28 febbraio 2017 è stata insignita dell’Onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Repubblica Italiana.

Carmen Giannattasio sarà accompagnata al piano da Elda Laro. Nata a Scutari / Albania, la pianista ha iniziato la sua formazione musicale nella sua terra d’origine presso l’Accademia di Musica di Tirana. Una borsa di studi l’ha portata in Italia per studiare nella master class di Remo Remoli presso il conservatorio Giuseppe Verdi di Torino. Ha iniziato la sua carriera musicale come pianista solista e partner. Da qualche tempo continua la sua formazione di direzione d’orchestra. Ha vinto numerosi premi: Concorso Moncalieri di Torino (1991), Rassegna di Vittorio Veneto (1996), e al Concorso di Grosseto (2000). Nel 2009 ha ricevuto il prestigioso Premio Danzuso dell’associazione Amici della Musica di Catania.

Il soprano Carmen Giannattasio sarà anche, il 3 e 4 ottobre, la docente della Master Class di canto. Il conservatorio Vincenzo Bellini, con il suo direttore Michele Mosa, ha voluto inserire all’interno del Pietrarossa Academy and Music Festival ben 15 Master classes per offrire un importante opportunità ai giovani musicisti per arricchire il proprio bagaglio formativo.

Carmen Giannattasio, martedì 3 ottobre alle ore 19:00 sarà ospite di un seminario dal titolo “Canti d’Incanto” presso l’aula magna del Consorzio Universitario di Caltanissetta.

Il programma della terza edizione del Pietrarossa Academy and Music Festival Caltanissetta può essere consultato al seguente link : https://pietrarossafestival.it/.