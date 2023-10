Caltanissetta. Auto contro palo, muore il guidatore: probabilmente in preda ad un malessere si stava recando in ospedale

Un incidente dalla dinamica inusuale ma purtroppo letale, quello che è costato la vita ad Elio Drogo, 65 anni, di Sommatino.

Secondo una prima sommaria ricostruzione, l’uomo in preda ad un malessere, era alla guida del suo veicolo per dirigersi verso l’ospedale di Caltanissetta. L’intensificarsi del malessere, avrebbe indotto il guidatore, a perdere il controllo dell’auto ed a schiantarsi contro un palo in viale L. Monaco nel capoluogo nisseno.

Un giovane ha poi allertato i soccorsi, mentre altri passanti hanno tentato di prodigarsi per aiutare l’uomo.