Turismo: boom di stranieri in Sicilia: i dati dell’affluenza e dell’uso dei servizi

Uber, la piattaforma globale di mobilità, presenta i risultati dell’Osservatorio Estivo 2023, un’analisi che getta luce sulle abitudini di mobilità durante il periodo estivo, rivelando nuove necessità di spostamento e confermando una crescita costante delle richieste di servizi di trasporto alternativi all’uso della veicolo privato. Durante l’estate -è spiegato in una nota-, gli italiani hanno utilizzato il servizio Uber anche all’estero, dimostrando la comodità e la capillarità della piattaforma, in particolare in Francia, Spagna e Regno Unito.

Mentre il principale paese di provenienza dei viaggiatori Uber in Italia sono gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito e Francia, con alcune provenienze particolari da paesi come Aruba, Gabon, Saint Lucia, Nicaragua e Kazakhstan. Un segno tangibile della globalità del servizio Uber. Oltre 1,5 milioni di utenti stranieri hanno utilizzato Uber in Italia a partire dall’inizio dell’anno, circa 1 milione nel solo periodo estivo, sottolineando l’importanza della mobilità condivisa in un contesto globale. Principali paesi di provenienza di chi ha utilizzato Uber in Italia: Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Australia, Canada.

Top 10 dei paesi europei in cui gli italiani hanno utilizzato Uber: Francia, Spagna, Regno Unito, Portogallo, Malta, Germania, Olanda, Croazia, Polonia, Romania. Incremento della domanda: un trend in costante aumento.

I dati raccolti dall’Osservatorio evidenziano un aumento significativo della domanda di viaggi in Italia rispetto all’anno precedente.

Nel confronto tra giugno, luglio e agosto del 2022 e del 2023, si è registrato un incremento del 28% in Italia, ovvero nelle città quali Milano, Roma, Firenze, Torino, Napoli e Bologna, con un picco del 76% in Sicilia, confermando la tendenza positiva del servizio. Estremamente elevate, ma non comparabili con l’anno precedente in quanto servizio attivo da quest’estate, le richieste in Sardegna, a conferma che le isole rappresentano una delle principali destinazioni estive, per utenti locali e internazionali, del nostro paese.